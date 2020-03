Oroscopo oggi Paolo Fox 25 marzo 2020: le previsioni dell’astrologo

L’esercizio fisico ti fa sentire meglio per un po ‘. In questi giorni, che sono molto difficili per tutti, sarà utile verificare la forza della relazione. Cerca di evitare discussioni inutili nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo: Acquario

Questo universo, pieno di opposizione planetaria, ti sta testando. È un momento difficile, sia nelle circostanze personali che in quelle generali. Se non ci sono prove sufficienti per svilupparlo, qualcuno potrebbe aver bisogno di rianimare o ristabilire una relazione.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2020: Pesci