Oroscopo oggi Paolo Fox, 28 ottobre 2019. La giornata segno per segno

Ecco i consigli di Paolo Fox per il giorno 28 ottobre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece l’oroscopo del 26 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 28 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Ariete

Stanno per finire le vicissitudini di ottobre, adesso si può iniziare a vedere qualche miglioramento. Va detto che questo è un momento molto importante per cercare di risolvere qualche situazione particolare anche in amore. Per esempio, tutte le storie che non funzionano dovrebbero essere affrontate e chiarite ora anche perché ad inizio Novembre Venere sarà favorevole. Stai rivedendo molte cose della tua vita ed è per questo che già da Settembre sei in una condizione di grande tensione, ma in questa settimana puoi contare su un buon recupero fisico. Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Toro

Gli ultimi problemi di carattere economico oppure controversie di tipo sentimentale ti hanno provato. Hai vissuto con grande nervosismo che però potrebbe essere anche fonte di qualche vantaggio! Si perché quando ti arrabbi sei pronto anche a tagliare i rami secchi. Posso annunciare piccole o grandi vittorie nel lavoro e nei rapporti con gli altri, e il momento migliore partirà dalla parte centrale della settimana. In questo lunedi, invece, sarà meglio non fare troppo. Già questa sera dovresti notare un calo fisico o magari poca voglia di stare a sentire gli altri. Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Gemelli

Si prospetta un bel rilancio previsto per il mese di Dicembre, quando ci saranno molte cose da fare e soprattutto tante situazioni da sbloccare. C’è chi ha un amore di fantasia e deve ridimensionarlo, mentre altri hanno una condizione di coppia un po’ particolare; da qualche tempo si discute troppo oppure ci sono tensioni che vanno tenute sotto controllo. Anche perché a Novembre, Venere in opposizione potrebbe portare qualche dubbio. Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Cancro

In seguito al periodo di freddezza di inizio Ottobre, ora inizia la fase migliore. Come minimo ci sarà qualcuno che ti propone qualcosa di bello. È probabile che ci siano state tensioni di lavoro, che qualcuno debba iniziare un nuovo percorso, che si cambi strada, opinione, gruppo. L’importante, però, è mantenere la propria rotta. Nuovi progetti favoriti. L’amore può tornare appassionato oppure puoi dare a qualcuno un’altra opportunità in amore. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Leone

Giornata un poì strana: da una parte abbiamo ancora l’aspetto buono di Giove, e dall’altra, però, bisogna lottare contro qualche conflitto che può essere anche di tipo familiare o sentimentale. È vero che tu vuoi sempre vivere amori molto particolari, coinvolgenti, ma in questo periodo potresti anche innamorarti di una persona molto semplice. La realtà è che hai bisogno di serenità e ti sei stancato di lottare per avere le cose, anche se poi la condizione della lotta sia in amore che nel lavoro è quella che più ti piace. Tu vuoi raggiungere il traguardo, vincere! E per fare questo, inevitabilmente devi affrontare competizioni molto serrate! Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Vergine

Tutti i tuoi sforzi sono di buon auspicio in vista del futuro. Potresti essere in pena per qualcuno o dover aiutare una persona. Raccomando di non cedere a qualche provocazione. E tra l’altro, a livello familiare o personale potranno esserci delle tensioni. Qualcuno vuole cambiare vita, lavoro. Già da tempo sei in vena di cambiamenti! Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Bilancia

La passione contraddistingue il finale del mese. Anche le persone un po’ in crisi o che hanno qualche problema di lavoro, ora possono andare avanti comunque e sperare in un pronto miglioramento. Tra l’altro non escludo che all’interno di un’azienda possa esserci un ridimensionamento di ruoli o una scelta da fare entro la fine dell’anno. È il momento giusto per parlare e fare presente le proprie necessità. L’amore può tornare ad essere coinvolgente da metà settimana. Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Scorpione

Con la Luna dalla vostra ci sono anche a Sole e Mercurio. Ecco perché le emozioni non mancano. Tutta la settimana è molto importante ma soprattutto fino a mercoledi leggiamo una carica eccezionale che avrai modo di distribuire alle persone attorno a te. Questo è un momento di forza per i rapporti interpersonali e di lavoro. Bisogna anche dire che se ci sono tensioni si possono superare. Le complicazioni ci sono ma hai la potenza e l’energia giusta per tagliare i rami secchi, per fare qualcosa di più. Non sottovalutare eventuali nuovi amori ma anche certe conferme d’amore! Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 28 ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Sagittario

Sta arrivando Venere nel segno. Questa giornata regala emozioni in più anche e soprattutto se frequenti persone Gemelli o Bilancia. Va detto che la settimana vedrà anche la Luna transitare nel tuo segno e quindi le giornate di mercoledi e giovedi promettono qualche bella opportunità, magari anche un riscontro. Domenica vivrai emozioni speciali! A questo punto sta solo a te decidere come impostare le cose. Chi ha vissuto una brutta crisi in particolare nel mese di Agosto, ora può recuperare. Novità sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Capricorno

Date un occhio agli affari. Ricordiamo che piano piano ci stiamo allontanando dalla fase più pesante, quella di progettazione in vista di nuovi eventi. A breve, da Novembre, chi ha contratto, un debito o un problema sentimentale, è probabile che non abbia risolto nulla, ma tu sai come far fronte alle difficoltà della vita. Posso immaginare che qualcuno sia molto attivo a livello professionale, che valuti nuove circostanze, nuove opportunità. Mentre per quanto riguarda l’amore, fai attenzione ai prossimi tre giorni! Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Acquario Hai situazioni da risolvere, non ultime certe questioni di carattere economico, anche perché all’ultimo momento potrebbe cambiare un lavoro o esserci un problema nel rapporto con gli altri, coi colleghi, coi capi. Hai voglia di fare tante cose ma metti a repentaglio il tuo fisico. Quindi, lunedi e martedi sono giornate in cui potresti sentirti anche molto stanco. Recupero nel fine settimana. La giornata di venerdi mi sembra la migliore, anche per parlare di sentimenti, soprattutto se agli inizi di Ottobre c’è stata una crisi.

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre 2019: Pesci

Gli ultimi giorni di Ottobre portano una grande energia, che può riversarsi in amore. Anche se non desideri vivere nuove storie, ci sarà comunque qualcuno che ti farà delle proposte. Se una situazione lavorativa non funziona come vorresti, pensa ad un cambiamento che sarà attivato entro la fine dell’anno: in questo senso può arrivarti una bella proposta!

Oltre alle previsioni di Paolo Fox, è possibile consultare anche i consigli di Branko e l’oroscopo di Italia Sera.

Aggiornamento ore 9.30