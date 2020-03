Oroscopo oggi Paolo Fox 31 marzo 2020: consigli del giorno

Siamo di fronte all’ultimo giorno del mese di marzo, un mese davvero particolare che passerà alla storia per l’isolamento forzato di tutti noi. Vediamo come si conclude, astrologicamente, questo mese con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 31 marzo 2020.

Chi ci legge sa bene che l’oroscopo di Paolo Fox si può sempre mettere a confronto cone le ultime previsioni, liberamente tratte dall’app Astri. Non dimenticate però di rileggere i pronostici del mese e della attuale settimana.

Paolo Fox, oroscopo 31 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Ariete

Cerca di evitare conflitti. Esci dai giorni più stressanti e ora hai bisogno di tempo. Questo periodo può metterti in una situazione difficile con l’amore: andare avanti o creare relazioni durature. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Toro Hai bisogno di più fiducia, anche di qualcosa per rimanere calmo ora. Vuoi che il tuo partner romantico sia pronto e sei preoccupato per le finanze, devi riconsiderare le spese pianificate. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Gemelli Qualcuno ha ridimensionato un progetto a causa di ciò che abbiamo vissuto. Stai aspettando una risposta o una conferma. Forse qualcuno si prende cura della persona amata, ma ad aprile, Venere lascerà un segno e ti farà respirare di nuovo. Oroscopo Paolo Fox, 31 marzo: Cancro Oggi vivi in ​​un ambiente molto stressante. Anche se le cose stanno andando bene per te, sei ancora triste, ma fa parte del tuo atteggiamento negativo. Quindi prova a superare questa tensione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 31 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Leone

Si suggerisce di non precipitarsi in nuovi progetti, perché presto Saturno sarà in opposizione e vorrà un resoconto. Queste stelle ti mostrano una relazione che ti spinge sempre di più. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Vergine

Hai bisogno di più prove, devi ancora trovare un partner. Hai attraversato un momento molto difficile, hai molto in mente. Non lamentarti del cielo in quanto promuove da solo nuove relazioni. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Bilancia

Non è sicuramente una giornata per ampliare i propri progetti, le stelle non vi favoriscono. Meglio rinviare le decisioni chiave al mese prossimo. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Scorpione

Questi non sono giorni facili: molti di voi sono arrabbiati per essere stati accusati di qualcosa di sbagliato. Hai impostato almeno 15 giorni di attesa, ma quello che fai è sempre la seconda opzione. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 31 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Sagittario

Ti sei svegliato e hai deciso di smettere improvvisamente di parlare. La convivenza è una possibilità per le relazioni a lungo termine già oggetto di seria indagine. C’è anche preoccupazione e lavoro in questo momento per discutere i problemi. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Capricorno

Molte persone hanno affrontato e raddoppiato i problemi durante questo periodo. Forse qualcuno che è molto impegnato, apprezza molto il suo rapporto con la coppia. Anche i rapporti ben collaudati in questi giorni hanno tremato. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: Acquario Il consiglio è di evitare i conflitti il ​​più possibile. Se vuoi preparare il tuo futuro hai bisogno di un cambiamento radicale, forse anche sentimentale. Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2020: Pesci

Se qualcuno ha problemi familiari, devi risolvere facilmente. Fai attenzione ad aprile, poiché puoi discutere di alcuni stati emotivi. Le coppie che vivono insieme da molto tempo ora vogliono avvicinarsi.

E qui avete letto le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione dedicata troverete anche le previsioni di Branko e quelle della redazione.

Aggiornamento ore 8.00