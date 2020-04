Oroscopo oggi Paolo Fox 5 aprile 2020: le previsioni di domenica

Non ha senso uscire di casa a meno che non sia veramente necessario. Molte opzioni si apriranno davanti a te sul fronte lavorativo, quindi rimani paziente. Qualcuno che non ti piace può tendere una mano, quindi non esitare a tendere una mano di amicizia.

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile: Toro

Le cose che ti appassionano possono venire da te, anche senza che tu le cerchi. Qualcuno che ammiri segretamente rischia di incendiare il tuo cuore sul fronte romantico.

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile: Gemelli

Andare oltre misura per il benessere della tua famiglia è radicato nella tua natura e è probabile che tu non lasci nulla di intentato per aiutarli e sostenerli. Oggi non correre rischi sulla strada. Non essere troppo possessivo nell’amore.

Oroscopo Paolo Fox, 5 aprile: Cancro

È probabile che qualcuno dimostri di avere bisogno di un aiuto immenso sul fronte della famiglia. È meglio evitare gli spostamenti. Coloro che aspettano che l’amore accada possono essere in lunga attesa.

