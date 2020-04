Oroscopo oggi Paolo Fox 6 aprile 2020: le stelle del giorno

Si parte subito con una nuova settimana e un nuovo lunedì, con la speranza che le cose possano rapidamente migliorare. Vediamo il cielo di quale avviso è oggi attraverso le previsioni di Paolo Fox per oggi, 6 aprile 2020.

Come di consueto i pronostici di Paolo Fox sono confrontabili con le ultime previsioni nelle nostre sintesi libere dall’app Astri. Non dimenticate poi di leggere i pronostici di aprile e della nuova settimana.

Oroscopo Paolo Fox 6 aprile: Ariete

Dovresti approfittare delle giornate strane di Saturno per riprenderti la vita. Qualunque cosa tu faccia, puoi rivedere i progetti, aggiornare i tuoi rapporti o fare nuovi piani per il futuro!

Venere viene in tuo aiuto in un momento difficile per tutti e rimarrà lì fino ad agosto. Il pianeta dell’amore ti darà una buona dose di fiducia che ti permetterà di reagire a qualsiasi situazione

Se non ti supportano su questioni che sono importanti per te, puoi discutere con qualcuno. Il cielo ti obbliga a rispondere ma invece sei invitato a stare calmo. Scegli la diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox 6 aprile: Leone

Le stelle ti incoraggiano a innamorarti, le relazioni interpersonali cambieranno in meglio. I dipendenti saranno in grado di ottenere una risposta positiva.

Non dare troppo spazio al nervosismo oggi. Se vuoi sistemare la tua relazione di coppia, approfitta di questi giorni. Venere non sarà più in opposizione e alla fine ti libererà dal peso che hai patito di recente.

Oroscopo Paolo Fox 6 aprile: Sagittario

Mantieni il sorriso che rende la tua situazione più calma di quanto è in realtà. Ci possono essere notizie interessanti in amore, devi solo sapere come prenderle. Forse le cose non sono andate come speravi, ma non preoccuparti della tua relazione.

Oroscopo Paolo Fox 6 aprile: Capricorno