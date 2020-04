Oroscopo oggi Paolo Fox 7 aprile 2020: le stelle del giorno

Siamo già con la testa insù per decifrare la volontà dei pianeti e delle stelle, per capire come potrà andare questa giornata in base al nostro segno. Ecco le indicazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 aprile 2020.

Paolo Fox, oroscopo 7 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Ariete

Il desiderio di fare crescerà in te. E da sabato, quando Mercurio raggiunge il segno, dà una buona energia. Molti hanno recentemente riscoperto il loro amore e riscoperto il proprio valore. Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Toro Hai il desiderio di muoversi e pianificare nuovi obiettivi. Anche se la nostra vita è limitata a casa ora, non perderai il tuo entusiasmo. Giove, che si trova in uno stato armonioso, supporterà ciascuno dei tuoi test fino alla fine. Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Gemelli Durante questo periodo, senti che le stelle sono supporto nell'amore. Puoi iniziare nuove storie, anche con qualcuno conosciuto su Internet. Coloro che sono già in una relazione stanno cercando di dare una nuova vita e potrebbero essere sorpresi dai risultati! Oroscopo Paolo Fox, 7 aprile: Cancro Finalmente Saturno lascia la posizione opposta: significherà un nuovo potere che sarà sfruttato per te in futuro. È tempo di mettersi al lavoro, rivedere i progetti o magari riscrivere alcune delle regole.

Paolo Fox, oroscopo 7 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Leone

Il lato armonioso di Venere aumenterà la tua parte emotiva, romantica e connessa nelle prossime settimane. Puoi gestire meglio la tua situazione finanziaria e concentrarti sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Vergine

Esiste un bellissimo cielo che ti supporterà anche se vuoi sbarazzarti delle pesanti conseguenze del passato. O se vuoi iniziare da zero. In questi giorni sono più determinati e desiderosi, solo l’amore scende un po’. Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Bilancia

Molti di voi hanno il desiderio di fare un piano. Forse qualcuno ha ancora qualche preoccupazione: fai attenzione, perché presto otterrai anche un dissonante Mercurio! Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Scorpione

Ora puoi ricominciare a scalare dopo un inverno stanco. Certo, non è facile vivere in questo momento, ma in momenti di difficoltà sai come continuare grazie alle tue sofferenze e volontà. È anche un buon momento per le relazioni con gli altri.

Paolo Fox, oroscopo 7 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Sagittario

In questi giorni stai mettendo in discussione la tua vita amorosa. Forse sei coinvolto in due storie o il tuo partner non è più eccitato. Il fatto è che non ti senti in pace. Le coppie dovranno anche affrontare una crisi che potrebbe minacciare la loro relazione. Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Capricorno

Devi esprimere il tuo lato più avventuroso ed entrare in nuove situazioni. I primi sei mesi del 2020 ti offriranno grandi cambiamenti se hai il coraggio di capirli. E porterà nuove opportunità e possibilità per molti di voi! Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Acquario Non dovresti incolpare gli altri se sei nervoso adesso. In parte, ciò è dovuto al fatto che non hai avuto il tempo di prendere queste importanti decisioni negli ultimi mesi. Ora sei alle spalle: è tempo di cambiare ciò che non è successo! Oroscopo Paolo Fox 7 aprile 2020: Pesci

Sei nel mezzo di una relazione incomprensibile. Oppure non ti senti più soddisfatto del tuo partner. In ogni caso, c’è qualcosa che non va nell’amore e ora dovrai ammetterlo una volta per tutte.

