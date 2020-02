Oroscopo oggi Paolo Fox, 7 febbraio 2020: le previsioni dell’astrologo

Anche per oggi possiamo contare sulle previsioni di Paolo Fox, per la giornata del 7 febbraio 2020. L’esperto Paolo Fox è solito fornire i suoi pronostici ogni giorno, presentando l’oroscopo sia in tv che sui giornali come anche in radio.

Paolo Fox, oroscopo 7 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Ariete

Devi solo passare attraverso questi due mesi del tuo anno per migliorare. Marzo e aprile, infatti, saranno difficili e forti. In questo momento, la notizia buona è dietro l'angolo perché Venere ispirerà l'amore. Oroscopo Paolo Fox, 7 febbraio: Toro Questi sono i giorni in cui l'ansia è ancora presente. Nella prima metà dell'anno i problemi del passato possono essere risolti. L'amore deve essere più onesto. Oroscopo Paolo Fox, 7 febbraio 2020: Gemelli La seconda metà di questa settimana ti sarà utile, soprattutto perché oggi ci sarà anche una buona Venere. Sabato e domenica saranno anche giorni emozionanti. Oroscopo Paolo Fox, 7 febbraio 2020: Cancro Ci sono molti problemi che possono essere fermati. Ora non è chiaro chi abbia torto e chi abbia ragione. Possiamo vedere che sei ancora sulla strada per combattere questa crisi e non puoi riversare tutto nell'amore.

Paolo Fox, oroscopo 7 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Leone

La seconda metà di questa settimana migliora le tue speranze d’amore. Per le coppie forti, il sabato e la domenica possono essere momenti non solo di grande speranza, ma anche di grandi cose in futuro. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Vergine

Se l’amore ti fa raggiungere il minimo senza essere soddisfatto di questo spettacolo, pensa al lavoro. Inoltre, se c’erano dubbi in passato, ora si stanno risolvendo. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Bilancia

Con qualche problemino fisico vai a iniziare la settimana con patemi d’amore. I genitori dovrebbero stare molto attenti, soprattutto da oggi. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Scorpione

Una giornata trascorsa esplorando idee e stabilendosi. Per ulteriori affari e finanza, troverai presto il tuo equilibrio. Ma c'è qualcosa da mettere via.

Paolo Fox, oroscopo 7 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Sagittario

La prossima settimana, aiuta coloro che vogliono vincere una sfida d’amore. Soprattutto da sabato e domenica, saranno giorni importanti dal punto di vista emotivo. Se il partner ha problemi, dovrebbe esserci una soluzione rapida. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Capricorno

Ieri e oggi sono i giorni migliori prima del mese successivo. Se ci sono differenze di opinione o differenze di persone, saranno difficili da gestire. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: Acquario Ieri e oggi sono stati giorni interessanti: stai cercando di risolvere problemi finanziari, alcune offerte. Questa settimana dovremmo parlare in modo limpido mentre lavoriamo o con la persona amata. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2020: Pesci

Ricorda cosa è successo nella prima metà di questa settimana, è l’unica cosa da fare con una relazione importante. In 48 ore, ovviamente, l’amore è tornato. Spero che tu abbia preso una decisione amorevole nelle ultime settimane.

Aggiornamento ore 8.00