Oroscopo oggi Paolo Fox 9 aprile 2020: le previsioni dell’astrologo

Eccoci alle prese con una nuova giornata fatta di alti e bassi, di opposizioni e congiunzioni astrali. Quali saranno i segni favoriti dall’oroscopo? Lo scopriamo con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 9 aprile 2020.

Al solito tutti i pronostici di i Paolo Fox sono da confrontare con l’oroscopo di ieri in sintesi libera dall’app Astri. Vi segnaliamo inoltre la presenza dei pronostici mensili e della settimana attuale.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Ariete

Ci sarà una giornata di riflessione: cosa vuoi fare del lavoro e della vita? Devi tornare indietro e interrompere un progetto in corso. Amore: stai attento a non discutere troppo!

La decisione in questi giorni sta combattendo il tuo odio per la costruzione. Non hai mai bisogno di stabilità ma dei progetti di business a lungo termine con il pensiero giusto. Guadagno lento, con le stelle nel prossimo futuro tutte da decifrare.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Leone

Dovresti rimandare a costruire la tua attività per un po ‘. Devi stare attento, perché le collisioni di Saturno possono essere difficili per te.

Hai mille idee in testa che ti mettono a disagio e il tuo partner non può stare tranquillo. I problemi pratici ora richiedono la tua attenzione e non è rimasta molta energia da dedicare all’amore.

Questi sono buoni giorni di incoraggiamento. Dovresti cercare di esprimere la tua creatività. La situazione attuale è molto complessa, ma a quanto pare non è in grado di rispondere se non molto lentamente.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Sagittario

In questi giorni l’attenzione è alta Ci sono ostacoli e devi lavorare per superarli. Quando sei in ballo e le persone creano tensione, ti senti ancora più spaventato. Ma cerca di non riversare questa tensione sul partner.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Capricorno