Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 12 settembre 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 11 settembre 2019.

Paolo Fox, oroscopo 12 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Ariete

Non è escluso che determinate attrazioni siano solo nella tua testa. In ogni caso non compiere scelte affrettate, anche perché già nel lavoro potresti correre un rischio mettendoti in gioco in un nuovo settore. Meglio procedere un passo alla volta. Domenica sarà una giornata utile per fare chiarezza a livello sentimentale. Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Toro

Potresti fermarti davanti a un bellissimo oggetto, per esempio. Ti piacciono le cose belle, ma non necessariamente gli oggetti costosi. In effetti, Toro apprezza la semplicità e la genuinità, e quindi magari proprio queste qualità in una persona che ti è vicino, in questo momento possono aver attirato la tua attenzione. In generale, questo è un momento di profonda costruzione. Non è escluso che tu abbia bisogno di circondarti di persone valide per realizzare un progetto importante che riguardi il tuo futuro. Sei cambiato rispetto al passato, e molti lo stanno notando sempre di più. Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Gemelli

Sembra che ci sarà un incontro che sarà un’occasione per suscitare ricordi difficili e stati d’animo pesanti. Nel lavoro potrebbero esserci delle complicazioni che ti metteranno di cattivo umore. Non lasciare che questo tipo di difficoltà abbia conseguenze difficili da gestire poi nella tua vita privata. Puoi anche pianificare di visitare parenti che ami, i tuoi genitori o figli, ad esempio, durante il fine settimana per cercare di recuperare eventuali malintesi.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Cancro

Fino a sabato, la tua condizione astrologica ti dà tutta la libertà di esprimerti e mostrarti nella tua luce migliore con quelli che vuoi convincere. Un buon affare potrebbe essere concluso, forse un contratto per alcuni. Per sentirti realmente soddisfatto, però, hai bisogno di condividere le tue gioie con una persona vicino. Chi è single, avverte il peso della solitudine. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 12 settembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Leone

Cerca di non svelarti troppo. Piuttosto lascia parlare gli altri, lascia che siano loro a svelarsi. La Luna infatti non sarà più all’opposizione, e fino a domenica potrai contare su buone stelle. Sabato e domenica saranno giornate speciali per i sentimenti, ma ance per il lavoro, per chi lavora a provvigioni. Ci sono buone possibilità di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Vergine

Il tuo cuore potrebbe battere più forte, a meno che un piccolo successo non ti lusinghi. Qualunque sia la circostanza che ti renderà felice, probabilmente sarai fiero di te stesso o riceverai complimenti che loderanno il tuo duro lavoro ed impegno. Per contro, potresti risentire della stanchezza, quindi il consiglio è di procedere con cautela, anche se le occasioni e soddisfazioni non mancano. Cerca di non soccombere allo stress altrimenti l’ansia ed il nervosismo potrebbero anche giocarti un brutto scherzo.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Bilancia

Coloro che hanno delle preoccupazioni gestire, saranno quindi felici del tuo buon consiglio. Preparati per all’arrivo di Venere e Mercurio in aspetto favorevole: il piacere del successo nel lavoro o per sentimenti condivisi con la persona giusta saranno una fonte di piacere. Se ci sono dei conflitti da gestire, entro sabato devi cercare di trovare una soluzione. In generale, cerca di riposare di più. Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Scorpione

L’amicizia può svolgere un ruolo importante nella tua vita. Ma l’amicizia tenera che nutri in questo momento per qualcuno, potrebbe trasformarsi in amore. Non aspettare troppo a lungo prima di dichiararti, non lasciarti sfuggire l’occasione di poter vivere un nuovo amore. Meglio essere subito chiari che perdere tempo aspettando che sia l’altro a manifestare i propri sentimenti. In generale le prossime giornate favoriranno anche il dialogo nelle coppie che hanno bisogno di superare un malinteso.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 12 settembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Sagittario

Sagittario: la dissonanza tra Giove e Nettuno è sempre più attiva, è possibile che tu abbia reazioni troppo impulsive o che ci sia una grande confusione intono a te. Ma questo può riguardare anche un’altra persona, il che non ti impedirà di essere sensibile e sentirti completamente impotente. Quando invece vorresti essere in grado di fare qualcosa di utile. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita ad aspettare il mese di Ottobre prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Capricorno

Il cielo è così favorevole dalla fine della scorsa settimana e di nuovo fino a sabato, che potrai contare anche in una buona fortuna negli incontri. Questo è anche ciò che la situazione richiede, per vivere il momento presente senza farti domande che rovinerebbero tutto! E se hai messo fine ad una storia o non c’è lavoro, non dubitare del futuro, questo è il momento giusto per ripartire da zero. Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Acquario È possibile che un progetto in corso ti consenta anche di guadagnare più di quanto ti aspettavi. Potresti aver dubitato a lungo della realizzazione di questo progetto. Ma i futuri aspetti positivi di Giove saranno un vero stimolo. Non dovresti tardare a sentirli, Giove ristabilirà un’armonia nella tua vita anche a livello sentimentale. Ora sei più consapevole delle tue forze e potenzialità.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2019: Pesci

Con la Luna nel segno l’oroscopo di domani segnala un buon recupero. Al momento ci sono ancora situazioni complicate da dover gestire, ma le prossime giornate si riveleranno particolarmente utili. Il vero rilancio, però, ci sarà solamente ad Ottobre 2019.

Aggiornamento ore 12.00