Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: le previsioni dell’astrologo

L'oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, martedì 13 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Ariete

Torna favorevole la Luna dopo la giornata pesante di lunedì. Adesso hai la sensazione di avere una marcia in più. E’ in arrivo un Ferragosto interessante che può regalare conferme. Puoi fare qualcosa in più, forse una piccola festa? Saranno favoriti gli incontri. Fate attenzione a non essere troppo pesanti nei giudizi in amore, forse temi di cadere in errore, come già avvenuto in passato.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Toro

In molti stanno attraversando un periodo di grande forza emotiva e si stanno per mettere in gioco a livello lavorativo. Probabilmente per toglierti una soddisfazione hai fatto un passo non approvato dalla famiglia, però è meglio seguire il proprio istinto. Tra stasera e giovedì cerca di fare solo lo stretto necessario. Il consiglio praticamente è quello di non stancarti. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Gemelli

Le stelle sono ottime per l’amore, meno interessanti per quanto concerne soldi e lavoro. Tra martedì e giovedì può succedere davvero qaulcosa di piacevole. Incontri favoriti, specialmente nel prossimo weekend. In queste 48 ore potresti anche avere un asso nella manica da giocare, specie se devi spiegare a qualcuno le tue emozioni. Goditi questo bel periodo. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Leone

Questo è un periodo eccellente, ma tra martedì e giovedì potresti avere a che fare con persone che generano un po’ di arrabbiature. Il consiglio è quello di lasciarle perdere. Se hai intenzione di fare una scelta importante, forse è il caso di rimandarla. Meglio evitare di rovinare Ferragosto con inutili riflessioni, oppure che situazioni problematiche. In amore ci vuole molta pazienza in questa fase.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Vergine

In questa seconda metà di Agosto gli incontri faranno davvero la differenza. Devi dare spazio anche ai grandi progetti di famiglia e non solo all’amore. Chi ha già una storia potrebbe convalidarla oppure fare di più per renderla stabile nelle prossime settimane. Ci sarà un piccolo calo nelle giornate di venerdì e sabato. Questo però resta un periodo di grande costruzione in generale. Con la persona giusta a fianco fai molto di più.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Bilancia

La fatica si è fatta sentire parecchio negli ultimi mesi. In molti hanno cercato di recuperare lavori oppure situazioni rimaste bloccate e non sempre ci sono riusciti. Chi lavora come dipendente deve ripartire con nuovi progetti, oppure cercare altrove. Anche chi studia cercherà nuovi punti di riferimento. Ognuno si sentirà sotto pressione perché dovrà fare qualcosa di nuovo. Ci sono buone notizie in arrivo. Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Scorpione

Non c’è nulla di più grave per te di non sapere la verità. Preferisci una verità spaventosa ad una bugia detta a fin di bene. Le giornate tra martedì e giovedì saranno un po’ confuse e quindi sarà meglio evitare di rischiare. Se ci sono stati problemi in ambito lavorativo, bisogna cercare di superarli cercando di iniziare una nuova attività. Non è facile però! Evitare di far troppo tardi la sera.

Paolo Fox, oroscopo 13 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Sagittario

Qualcuno potrebbe pensare di trovarsi in un periodo importante e fortunato e quindi non sarebbe bello viverlo dentro casa. Fortunatamente sei un tipo molto libero. Spesso hai successo nella vita perché frequenti tanta gente e ti muovi molto e sei sempre pronto a rimetterti in gioco. Fai attenzione in amore, non è il caso forse di vivere due storie allo stesso momento.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Capricorno

Fino a giovedì saranno tre giornate in cui bisognerà avere cautela non in amore, ma a livello economico ed al lavoro.In teoria l’unica cosa da cui guardarsi è quella di commettere banali errori, come ad esempio comprare cose inutili oppure dimenticare il portafoglio da qualche parte, o accettare una proposta non favorevole. Meglio rimandare tutto alla giornata di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Acquario L’agitazione che stai sentendo in questa fase si allenterà già dalla settimana prossima. Quando ti senti privato della tua libertà non stai bene e puoi rompere gli schemi. Non pensare che siano stati gli altri a creare dei blocchi, spesso sei proprio te che per paura di sbagliare diventi rigido su alcune posizioni. In amore sarà meglio rimandare tutto alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019: Pesci

Questa settimana sarà da godere appieno. La speranza è che tu sia in vacanza oppure che abbia intorno persone carine perché in questa fase sarà difficile non vivere qualcosa di importante e di nuovo. Venerdì e sabato saranno giornate utili per le relazioni sociali. Dalla prossima settimana invece inizierà qualche problema. Non tutte le persone che collaborano con te sono quelle giuste. Dovrai fare un po’ di pulizia.

