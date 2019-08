Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: le previsioni di Ferragosto

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 15 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 14 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 15 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Ariete

Ok l’amore, che potrebbe diventare più importante proprio in questi giorni, se tu lo vorrai. L’unico settore in cui devi essere prudente è quello delle finanze: cerca di non azzardare nuovi investimenti, prima devi essere assolutamente sicuro.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Toro

Programmate bene il Ferragosto, per evitare polemiche, ritardi e discussioni. Forse la cosa migliore sarebbe dedicare la giornata al relax, facendo solo il minimo indispensabile, ne avresti bisogno. Se sei rilassato, riesci anche a evitare le discussioni con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Gemelli L’amore è al centro: questa è una fase importante per i sentimenti, che sono favoriti dalle stelle molto più del lavoro. Le coppie già collaudate vanno alla grande, i nuovi amori hanno belle prospettive e chi è solo può fare ottimi incontri.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Cancro

L’amore è favorito tra oggi e sabato, forse finalmente avrai il coraggio di guardare bene nel tuo cuore e di mostrare quello che provi. Resta qualche problema in ambito lavorativo: chi vive una situazione professionale complicata, potrebbe decidere di dare un taglio netto entro la fine dell’anno.

Paolo Fox, oroscopo 15 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Leone

Mancano le forze e avresti bisogno di maggiore riposo, almeno in questa giornata. Dal weekend recupererai tutte le tue energie, questo è comunque un periodo di grande forza. Se ci sono tensioni in amore, rimanda le discussioni a domenica.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Vergine

Favorita la famiglia, ma anche per sistemare eventuali questioni personali o lavorative rimaste ancora in sospeso. Riuscirai a mettere tutto a posto, dando tranquillità anche a chi ti sta accanto. Ma tutto questo dispendio di energie ti provocherà un piccolo calo in serata.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Bilancia

Vuoi rivoluzionare la tua vita, specie in ambito professionale, perché ti sei stancato del tuo lavoro così com’è. Vorresti quantomeno migliorarlo, ma molte cose potranno smuoversi solo a partire dall’autunno. Per quel che riguarda l’amore, dovresti risvegliarti da una certa “sonnolenza” in cui sei caduto e risvegliare la passione. Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Scorpione

A Ferragosto rischio polemiche, con possibili battibecchi o discussioni, anche con il partner, specie se l’altro sembra essere un po’ presuntuoso. Attenzione, potrebbero esserci scintille in vista.

Paolo Fox, oroscopo 15 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Sagittario

Le cose vanno molto bene e tu puoi ottenere il massimo da quello che fai. Cerca solo di non chiuderti in te stesso, altrimenti rischi di perdere delle belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Capricorno

Comincia un periodo migliore, in cui sono favoriti i progetti per il futuro. Favoriti gli incontri e le relazioni interpersonali. In amore potresti volere qualcosa di più dal partner. Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Acquario Ti senti insofferente se c’è una situazione, anche amorosa, che ti crea problemi o che pensi non vada più bene, non perdi troppo tempo per vedere se si può recuperare, preferisci dare un taglio e passare oltre e ricominciare altrove. In questa giornata potrebbe esserci qualche tensione, cerca di evitare discussioni, meglio passare la giornata in compagnia di amici piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019: Pesci

Momento positivo: fino a sabato dedicati all’amore, il partner ne sarà felice! Dovete riscoprire la passione, lasciando da parte pensieri e problemi. Lascia stare il passato, guarda all’oggi e al domani!

