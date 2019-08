Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: cosa consiglia l’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 17 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 16 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 17 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Ariete

Non rinunciate a seguire le vostre ambizioni, qualcosa di importante potrà succedere proprio durante la prima metà di settembre. Bisogna impegnarsi molto e dimostrare la propria forza, state vivendo un momento importante che durerà dalla fine dell’estate e fino a novembre. Potete contare su una condizione astrologica di forza. Possono arrivare compiti e mansioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Toro

Questo fine settimana cercate di fare qualcosa in più, di rilassarvi e godervi l’ultima parte dell’estate. Alcune scelte seppur difficili sono state necessarie perché ci sono meno riferimenti. Siete costretti ad adeguarvi a determinati cambiamenti ed avete bisogno di tempo. Approfittate del fine settimana per recuperare anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Gemelli Ci sono preoccupazioni che riguardano la vita lavorativa. Per alcuni si tratta di rivedere questioni legali o di tipo burocratico che ti costringono a confrontarti con nodi che vengono al pettine. Anche se alcune situazioni non sono facili da gestire, ottobre e novembre saranno mesi che portano buone soluzioni. Molte situazioni si risolveranno nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Cancro

Anche se avete una grande passione, potreste risentire di un certo malessere e disagio. La fine di luglio e gli inizi di agosto sono stati piuttosto pesanti da gestire. Ora dovete far passare questo momento, e magari concentrarvi sulle cose positive che il destino più regalare. Avete sempre una forte tensione e questo weekend qualcuno potrebbe anche fare scelte azzardate. Cercate di mantenervi calmi.

Paolo Fox, oroscopo 17 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Leone

Se dovete affrontare un discorso, è importante approfittane perché sarete illuminati. Avete chiare le vostre ambizioni personali, ma non sempre gli altri riescono a starvi dietro. Conviene essere chiari, anche perché ci saranno a breve delle novità. Siete voi a comandare, ma attenzione a non voler strafare. Fate un passo alla vola, e non siate impulsivi. Molti faranno cose nuove nella seconda parte dell’anno. Non sottovalutate nuove proposte e collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Vergine

Oggi e domani è meglio lasciar correre, ma si tratta di una condizione momentanea perché settembre sarà un grande mese. L’oroscopo di domani vi invita a rilassarvi questo weekend. La tendenza ad arrabbiarsi ed innervosirsi che vi interessa quando avete una compagnia non troppo gradita. Cercate di selezionare bene le persone con cui trascorrere le ultime gionate di riposo dell’estate.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Bilancia

Ci sono delle tensioni con le persone che amate che devono essere risolte quanto prima. Approfittare del weekend per dare maggiore spazio a chi merita. Il consiglio delle stelle è quello di fare le cose con cautela perché potreste risentire di un calo anche dal punto di vista fisico. C’è una forte agitazione nell’aria, chi ha vissuto qualche acciacco anche alle articolazioni, ora ha bisogno di una spinta in più. Non vi siete lasciati scoraggiare dalle difficoltà, ma siete molto stanchi. Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Scorpione

Dal punto di vista emotivo state meglio e molti avranno voglia di fare qualcosa in più. Risentite del transito di Urano in maniera un po’ pesante. Avvertite la necessità di staccarvi da ciò che rappresenta un passato che non volete più considerare. Vorreste fare cose nuove, ma ci sono delle problematiche che possono essere anche legate al passato. I prossimi mesi vi aiuteranno a trovare un nuovo equilibrio.

Paolo Fox, oroscopo 17 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Sagittario

Muovetevi in prima persona, non aspettate che siano gli altri a scegliere per voi. Un vostro pregio è che vi innamorate velocemente, ma come una storia diventa subito importante, allo stesso modo ci mettete poi poco a dimenticare e voltare pagina. Siete molto volubili, e l’estate è la stagione degli amori facili. Anche se spesso siete attratti dalle persone sfuggenti.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Capricorno

Vi state rendendo conto che bisogna ripartire da zero. Cercate però di chiudere con persone e contesti che possono essere difficili da gestire. Sostituire qualcuno o risanare alcune situazioni d’amore è inutile. Bisogna andare avanti, e avere un atteggiamento costruttivo nei confronti del futuro che ha ancora tanto da offrire. Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Acquario I più fortunati sanno che alcune certezze si guadagnano, come la fiducia del partner in amore. Altre invece vengono meno, forse anche a fronte di alcune scelte difficili maturate nel corso degli ultimi mesi. È un periodo rivoluzionario, ma alla fine cadete in piedi. Ci vuole prudenza nella gestione del denaro.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019: Pesci