Oroscopo Paolo Fox, 2 agosto: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, venerdì 2 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 1 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 2 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Ariete

Si prospetta un ottimo fine settimana con Giove, Marte e Venere favorevoli, quindi bisogna cogliere l’attimo. L’amore è volubile, ma se ci sono buone condizioni di base si può andare avanti. Luglio è stato il mese dell’abbandono e della riflessione, Agosto invece sarà quello del riavvicinamento oppure del grande incontro

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Toro

Tiriamo una linea: non tutti sono stati bene e non tutti hanno vissuto un momento di serenità. Se c’è stato un problema, entro domenica potrà rientrare e quindi ci sarà un recupero. Il consiglio è quello di rimanere calmi e di avviare alcuni progetti lavorativi che saranno validi da fine Agosto. In questo momento c’è qualcosa che non va, sembri un po’ provato anche dal punto di vista fisico. Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Gemelli

Un esame di coscienza in questo weekend. Quando sei un po’ arrabbiato oppure vuoi far notare che qualcosa non va al partner oppure ad un amico o a un parente, tendi a diventare suscettibile e poco rispettoso. Entro domenica potresti mettere alle strette una persona che cerca di sfuggire a qualche tua richiesta oppure non ha intenzione di darti conferme. Sono giornate un po’ agitate. Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Cancro

Se il mese di Luglio ha portato un sentimento importante nella tua vita, Agosto sarà importantissimo. Chi vive da tenpo una storia potrebbe confermare questa unione. Chi è solo invece dovrebbe iniziare a guardarsi intorno. Fai attenzione a non innamorarti di due persone nello stesso tempo. Questo non è il periodo migliore per pensare ad un tradimento. Chi lo ha fatto infatti potrebbe pentirsene. Nel fine settimana ci si potrà divertire. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 2 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Leone

Con queste stelle non puoi fallire. In questa fase dipende tutto da te, devi cercare quindi la strada giusta. Per sapere dove andare devi consultare le mappe. In questo periodo quindi è importante fare quello che desideri, ma anche ascoltare il consiglio di qualcuno con più esperienza. Sta per arrivare una nuova responsabilità. E’ un grande oroscopo per chi ha superato un esame e sta aspettando notizie a riguardo.

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Vergine

Solo la diffidenza può frenare il tuo super oroscopo. Per te l’aspetto fisico conta, ma solo fino ad un certo punto. E’ molto più importante per te avere a fianco una persona con cui sia possibile fare un ragionamento e programmare il futuro. Hai la necessità di verificare la tenuta di un rapporto. Se una persona dipende troppo da te potresti anche pensare di finirla qui. Ti piace riorganizzare la vita degli altri, ma sequalcuno poi se ne approfitta potresti decidere di abbandonarlo. Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Bilancia

È normale se non tutto è andato come doveva andare. Chi ha aperto da poco un’attività oppure ha un nuovo lavoro è consapevole che dovrà attendere il prossimo anno per vedere degli sviluppi concreti. Questo è un periodo di rodaggio e non si può pretendere tutto subito. Qualcuno ha avuto anche ritardi in amore, ma ora si può recuperare o iniziare una nuova relazione, ma questo dipende da te. Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Scorpione

Cerchi relax in vista di una nuova partenza prevista a fine Agosto. Negli ultimi tempi qualcuno ha detto più volte di voler stare da solo. Questa condizione tutto sommato è favorevole, perché aiuta a riflettere. Le prime due settimane di Agosto saranno un po’ agitate. Nel weekend cerca di evitare complicazioni, infatti non sei al massimo dal punto di vista fisico.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 2 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Sagittario

Con così tanti impegni potresti sentirti stanco e sotto pressione anche dal punto di vista delle relazioni professionali e d’amore. Non preoccuparti in ambito lavorativo, se ci sarà una chiusura, poi arriverà una grande occasione. L’oroscopo porta un miglioramento generale della tua condizione personale. In questi giorni ci sarà un lieveo calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Capricorno

Sei solito avvicinarti a persone molto fantasiose e ingenue perché vuoi evadere dagli schemi della tua mente. Sei severo sia con te stesso che con gli altri. Se devi raggiungere uno scopo, difficlmente cerchi scorciatoie. Le persone intorno a te sono anche importanti per la tua evoluzione. Ora si può recuperare in amore, dopo un Luglio un po’ teso. Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Acquario

Tendete ad essere un po’ sensibili e tutto ciò potrebbe portarti a chiudere alcuni rapporti senza sapere cosa fare. Se vuoi fare una cosa, ma non hai il coraggio di portarla avanti, potresti inventarti mille scuse. Con queste stelle però non è il caso di rischiare: se non sei convinto di un cambiamento meglio aspettare. Hai sempre voglia di rinnovare, ma ti ritrovi a fare le cose dello scorso anno. Per ora nessuno riesce ad intrigarti se sei solo

Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: Pesci

Attenti alle polemiche in amore. Questo è un weekend da tenere sotto controllo. Sei molto cauto, ma gli altri potrebbero non riservarti lo stesso trattamento. Ad essere troppo buoni e comprensivi ci si rimette sempre. Se una persona non è dalla tua parte nel fine settimana, potresti anche farglielo notare. C’è qualche piccolo ritardo, quindi fatti riconfermare un appuntamento. Se una situazione è poco chiara, lasciala perdere senza arrabbiarti.

Aggiornamento ore 12.00