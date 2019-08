Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: i pronostici per domani

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, martedì 20 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 19 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 20 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Ariete

In amore ti piace essere predatore, e giocare a conquistare il partner dei tuoi desideri. Ma è il gioco che tiene sceso il tuo interesse, e non a caso l’Ariete, una volta conquistata la persona che ha suscitato il suo interesse, poi fa un passo indietro annoiato, alla ricerca di nuove sfide e conquiste. E per l’oroscopo domani e nei prossimi gioni potresti ricrederti su alcune persone che avevano acceso il tuo interesse. Ma per le quali improvvisamente potresti anche aver cambiato idea, pentendoti di alcune scelte fatte nelle ultime settimane. L’esperto di astrologia Paolo Fox però rassicura: dalla prossima settimana andrà meglio e ritroverai maggiore stabilità emotiva.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Toro

se finora ti sei riposato ed hai fatto il pieno di energie, adesso è arrivato il momento di tonare a scendere in campo per ripartire. Dal punto di vista astrologico sono state soprattutto le ultime due settimane ad aver consentito un po’ più di riposo. Mentre da questa settimana bisognerà ritrovare lo sprint per rimettersi in gioco e darsi da fare. Anche perché possono esserci offerte di lavoro che arriveranno prima di settembre. In particolare dal giono 23 agosto anche il Sole tonerà favorevole, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. E quindi soprattutto nel lavoro potranno esserci novità interessanti e sblocchi che ti consentiranno di ottenere di più. Novità nel lavoro e nuove occasioni in vista dell’autunno.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Gemelli Non hai tanta voglia di ritonare su problemi e questioni in sospeso ed ancora da risolvere. Vorresti ancora poterti godere qualche giono di ferie, di vacanza. Ma ci sarà qualcosa che ti costringerà a doverti dare nuovamente da fare. Non sarà quindi possibile approfittare di queste gionate per staccare definitivamente la spina, perché qualcosa ti costringerà nuovamente a metterti al lavoro. O quantomeno alcune preoccupazioni non ti consentiranno più di stare in vacanza. Opportunità o necessità, a seconda dei casi, a partire da venerdì ti vedranno nuovamente operativo nella risoluzione di problematiche di ordine pratico che riguardano lavoro, denaro e famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Cancro

il desiderio di voltare pagina e cambiare è forte, ma non sempre ci sono opportunità reali di poter realizzare le proprie ambizioni. Stando alle indicazioni di Paolo Fox, è soprattutto a partire dal 2020 che qualcosa cambierà in maniera definitiva nella tua vita. Ciò perché non ci sarà più Satuno all’opposizione, che negli ultimi due anni ti ha costretto più volte a dover ridimensionare determinati obiettivi. Anche chi ha raggiunto un risultato rilevante, o un incarico che conta, potrebbe essere nuovamente messo in discussione. I disagi sono determinati anche da tensioni che riguardano l’ambiente circostante. Non lasciarti condizionare più da questo tipo di difficoltà in amore, dove invece bisogna cercare di mantenere un atteggiamento abbastanza equilibrato.

Paolo Fox, oroscopo 20 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Leone

Non rimandare le cose da fare, anche perché mercoledì e giovedì potrebbero esserci dei contrattempi o dei dubbi che ti costringeranno a rallentare. In generale comunque c’è una condizione astrologica di forza, per cui se pensi che alcuni percorsi vadano limitati o interrotti, adesso hai buone occasioni ed opportunità per poter trovare altenative valide. Se hai in mente nuove idee e progetti, adesso ci sono meno ostacoli alla realizzazione delle tue ambizioni. In amore è un periodo intrigante per chi è alla ricerca di nuove storie.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Vergine

La seconda metà di Agosto sarà particolarmente interessante e fortunata per gli incontri. Le scelte che contano possono essere portate avanti. Ad esempio in amore, se vuoi ufficializzare una storia, adesso ci sono buone condizione per realizzare buoni propositi per il futuro. Favoriti i progetti di vita che riguardano la famiglia. Chi ha al proprio fianco la persona giusta, può realizzare grandi cose in vista del futuro. Se invece in amore non sei convinto del tuo partner, allora questo è il momento di chiarire. Ci sono grandi opportunità, questo è un periodo di costruzione che non deve essere sottovalutato. Anche per i single, non mancano le occasioni per cercare di dare seguito ad una nuova storia.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Bilancia

Quando la Bilancia fa’ una scelta, è sempre ponderata e fatta con cautela. Ed alcune decisioni fatte in passato possono adesso rivelarsi decisive per il vostro futuro. Qualcosa di importante potrà succedere nei prossimi gioni, soprattutto nell’ambito lavorativo. Mentre in amore se c’è stato un problema agli inizi di Agosto, adesso è stato superato. E’ arrivato il momento di valutare anche delle altenative, anche più valide per il proprio futuro. Ed in amore il prossimo fine settimana sarà di recupero. Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Scorpione

La prima parte di Agosto è stata dura per i sentimenti, e l’oroscopo domai invita alla prudenza. Le coppie che si amano sono state messe alla prova, e non è facile superare alcuni dubbi. Ma chi ci è riuscito o si sta sforzando di andare avanti, allora ha al proprio fianco una persona che vale. Per l’esperto di astrologia, occorre essere prudenti soprattutto se ci sono dei dubbi da risolvere, o delle situazioni indefinite, poco chiare. Nel lavoro anche bisognerà essere cauti, perché potrebbero esserci dei cambiamenti che ti vedranno presto messo alla prova in nuovi contesti.

Paolo Fox, oroscopo 20 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Sagittario

Rispetto alla prima parte del mese di agosto, potrebbero esserci delle difficoltà in più, soprattutto in amore. L’oroscopo domani ti invita ad evitare questioni e dispute con chi potrebbe mettere alla prova la tua pazienza. Le prossime gionate potrebbero essere difficili, forse perché sei rimasto deluso da qualcosa che non è andato come avresti voluto ed immaginato. In amore, comunque, bisogna essere cauti perché possono esserci delle problematiche difficili da risolvere, ma che non puoi più ignorare e con le quali sarai costretto a fare i conti.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Capricorno

Se in amore hai subito un affronto, è difficile per te superarlo. Sei molto pragmatico e concreto, e quando qualcosa non va come vorresti, allora valuti se c’è convenienza o meno a portare avanti determinate scelte. Questa è una fase di ricerca, per cui per te sarà decisivo valutare se continuare a stare insieme a chi ti ha deluso. Oppure se sarebbe meglio valutare altre possibili soluzioni, come la solitudine o una nuova storia. Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Acquario Potrebbe essere necessario dover gestire il denaro in maniera più cauta e previdente. Per il momento ci sono state troppe uscite che devi cercare di integrare. Molti nati del segno spesso fanno spese ed investimenti azzardati senza considerare la convenienza o meno di determinati progetti. In ogni caso, potrebbe essere più utile nei prossimi gioni cercare di essere previdenti. Va bene volersi distinguere, ma non devi pregiudicare la tua condizione per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019: Pesci

In amore bisognerà essere pazienti perché se finora sei stato tu ad inseguire, adesso potrebbero cambiare le carte in tavola. Non sei più disposto ad assecondare determinati atteggiamenti, e ti ricrederai su alcune questioni che riguardano proprio i sentimenti. Se invece sei tonato sui tuoi passi ma non sei propriamente convinto, allora per l’oroscopo domani e nei prossimi gioni potresti proprio dover fare i conti con qualche dubbio e perplessità. Nel lavoro potresti presto allontanarti da chi ti ha finora certo problemi.

