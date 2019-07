Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: cosa dicono le stelle oggi

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, lunedì 22 luglio 2019. Le previsioni del celebre astrologo segno per segno dello zodiaco nella giornata di oggi, così come riportato dalla radio LatteMiele. Ecco invece le previsioni della nuova settimana di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 22 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Ariete

Quella che si prospetta è una giornata di sfida. Vi piace la competizione, anche se fino a un certo punto, ma è proprio da oggi che il gioco si fa duro. Se c’è qualcosa che per voi è importante, lottate con tutta la forza che avete e guadagnatevela.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Toro

La confusione la farà da padrona, a lavoro si respira una certa tensione che non vi permetterà di essere sereni. I più giovani avranno voglia di realizzare molti più progetti a partire dall’autunno, quindi datevi da fare. Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Gemelli

Si tratta di un periodo importante per voi perché avete deciso di rimettervi in piedi. Tutte le attività assopite da tempo devono essere rispolverate e rigettate in campo. Non dovete mollare proprio adesso che avete ritrovato la scintilla.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Cancro

C’è da alzare il livello dell’attenzione. Non abbassate la guardia e tenetevi lontani dalle polemiche, soprattutto in amore, sfera ampiamente in difficoltà negli ultimi tempi. Da giovedì le stelle vi aiuteranno a superare le difficoltà, ma fino ad allora evitate le polemiche.

Aggiornamento ore 9.00

Paolo Fox, oroscopo 22 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Leone

Le stelle vi sorridono aiutandovi ad affrontare questa lunga settimana di alti e bassi, nel weekend recupererete le energie mancanti ma fino ad allora dovete stringere i denti e tenere duro.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Vergine

È il momento della resa dei conti. Qualche situazione spinosa lasciata in sospeso dovrà essere conclusa, che vi piaccia o no. Il mese prossimo sarà importante per l’amore, fino ad allora portate pazienza.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Bilancia

Si inizia la settimana a rilento per voi che invece avevate grandi aspettative per la settimana. Avvertirete una certa pressione sulle spalle, nulla di grave ma sarete comunque agitati. Qualche imprevisto aumenterà la vostra ansia.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2019: Scorpione

State cercando una pausa di riflessione, questo per voi è un periodo intenso e volete affrontare i problemi degli ultimi giorni con la giusta cautela.

Aggiornamento ore 11.00