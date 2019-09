Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2019: la giornata segno per segno

Il vostro talento merita un riconoscimento e vi battete per questo. Quindi, molti sono un po’ sofferenti, in particolare quelli che stanno facendo da anni lo stesso lavoro e si rimproverano di non averlo cambiato ma anche quelli che hanno cambiato da poco e si sono trovati di fronte ad enormi responsabilita’. Il riposo non è concesso, non scaricare la tensione nel rapporto amoroso.