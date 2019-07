Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2019: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019. Le previsioni de segno per segno per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di martedì 23 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 24 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Ariete

Le stelle di questo periodo sono molto energiche e vi danno una grande carica. E’ un anno per voi che sta crescendo di mese in mese. Agli inizi dell’anno ci sono stati molti blocchi ma adesso molte situazioni torneranno protagoniste. Anche sotto l’aspetto sentimentale le cose andranno decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Toro

Non è certo una giornata positiva. Cercate di dire solo lo stretto necessario e solo se è indispensabile farlo. Usate cautela in amore, specialmente se c’è stata una recente crisi, altrimenti il prossimo mese potrebbero esserci delle decisioni drastiche. Bisogna superare le incomprensioni. Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Gemelli

Occorre salvaguardare tutto quello che c’è di buono nella tua vita: questo è un momento di conservazione, più che di costruzione. Questo non significa che non devi darti da fare, anzi, devi impegnarti al massimo. Questo vale anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Cancro

Questa giornata non è il massimo con stress a livello psicologico che fisico, perché somatizzi molto i tuoi problemi, visto che accumuli fino al punto in cui in qualche modo bisogna esplodere. Da domani andrà meglio in linea generale, mentre per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati si vedranno il prossimo mese.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 23 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Leone

Giornata positiva nelle prime ore, fino al pomeriggio. Poi nella serata potresti vivere qualche contrarietà a causa di qualcuno che vuole polemizzare con te. Cerca di evitare lo scontro, lascia correre, non ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Vergine

Le stelle rimangono dalla tua parte: approfittane per dare ordine alla tua vita, per capire quale direzione vuoi prendere in merito ad alcune questioni ancora in sospeso. Non rinunciare ai tuoi progetti, a breve avrai delle belle conferme.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Bilancia

Pensa bene prima di prendere la decisione. Forse l’ambiente che frequenti, specie in ambito professionale, non ti va molto bene. Potrebbero esserci dei cambiamenti, ma questo comporterà fatica. Porta pazienza. Recupero in vista nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Scorpione

Non avete molta pazienza, soprattutto in amore: questo potrebbe generare della tensione nella coppia. Sarebbe invece il caso di cercare di superare alcune crisi. Prova a parlare di più, ma moderando i toni: non devi tenerti le cose dentro, ma nemmeno dare in escandescenze.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 23 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Sagittario

Si appresta una fase interessante e importante della tua vita. Questo potrebbe generarti un po’ di ansia, farti sentire frastornato o confuso, oppure indeciso tra due situazioni, a livello sentimentale o lavorativo. In ogni caso, al termine di questo periodo molte cose saranno cambiate.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Capricorno

In questo momento transitorio evita di pensare troppo ai problemi che hai vissuto recentemente o che stai ancora vivendo, perché a breve sarà tutto risolto e dimenticato. A partire da Agosto sarai favorito dalle stelle e questo ti aiuterà specie se sei appena uscito da una storia d’amore. In questi giorni, però, cerca di essere cauto, soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Acquario

Se non rifiatate un attimo potreste risentirne a livello fisico e questo potrebbe poi farvi innervosire. E di motivi per essere nervoso ne hai già abbastanza, specie se pensi al lato economico. Ci sono infatti stati ritardi e intoppi che hanno condizionato le tue finanze. Cerca comunque di stare calmo, specie in amore.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Pesci

Sul lavoro qualche nube all’orizzonte. Dovresti programmare meglio il da farsi, evidenziando i tuoi punti di forza. Meglio evitare i salti nel vuoto, è preferibile andare sul sicuro, almeno in questo momento.

Aggiornamento ore 12.00