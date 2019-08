Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: pronostici segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, lunedì 26 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 24 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 26 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Ariete

La settimana parte con strane sensazioni. Da una parte vi sentite motivati dall’altra avete timore di ciò che può capitare. Settembre sarà un mese che mette molte cose in discussione, forse anche una scelta fatta in passato necessita di modifiche. Attenzione in amore a non dire troppo. Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Toro

Sta per iniziare un periodo fortunato e interessante. Tutto dipende da come affrontate le cose e la voglia che avete di rimettervi in gioco. Questa settimana inaugurate un periodo di grandi opportunità e con novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Gemelli In queste 48 ore dovete stare attenti ai soldi. Quando le cose non vanno bene o vi sentite sottotono, per rilassarvi spendete un po’ di più. Questo non è un periodo fortunato per il lavoro. Persino chi ha un lavoro stabile si è trovato in un qualche guaio. Buone stelle per le trattative fino a giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 26 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Leone

È opportuno scegliere bene soprattutto per coloro che hanno avuto problemi. Alcuni di voi sono stati chiamati a svolgere nuovi progetti, ma ciò non significa aver vinto. Infatti, il successo si ottiene giorno dopo giorno con l’esperienza accumulata. Dovete fidarvi delle persone giuste. L’amore è più forte di quanto crediate e questo vale anche per le storie nate da poco.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Vergine

Questa è una bella settimana e da venerdì avrete tanti pianeti nel segno. Si spera che abbiate anche tanti bei progetti. Non lasciatevi prendere dall’ansia e dal panico che crescono quando c’è un progetto da definire. L’amore sarà premiato in vista del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Bilancia

Sono due giornate sottotono. Dovete rivoluzionare tutto per quanto riguarda la famiglia ed il lavoro. È difficile capire cosa bisogna fare perché c’è troppa confusione. Vi trovate in una situazione in cui dovete rispondere delle azioni altrui. Attenzione in amore. Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Scorpione

Prime due giornate interessanti in vista di un fine mese non molto valido. Nel mese di agosto avete fatto molte esperienze vere e questo vi reca nervosismo. Quando si fanno nuovi incontri, le prospettive di vita cambiano. È un periodo di successo per coloro che hanno un progetto di lavoro. L’amore si risveglia.

Paolo Fox, oroscopo 26 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Sagittario

Siete sempre pronti alla polemica. Da qui a settembre, alcuni lavori partiti male prima dell’estate, non avranno seguito. Magari si verificheranno quei cambiamenti che cercate da mesi. Nel lavoro ci vuole attenzione a non discutere soprattutto se pensate che qualcuno voglia sgominarvi.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Capricorno

Questa è una settimana di caos, ma in questa confusione ci sono elementi che possono portare grandi risultati entro l’autunno. Ora capirete perché alcune regole del gioco sono cambiate e perché la ruota sta girando. Bisogna chiudere con il passato e aprire nuovi progetti. In amore bisogna ritrovare serenità. Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Acquario Finalmente arriva un periodo di recupero. Resta qualche piccolo problema fisico legato al troppo stress lavorativo. Comunque siete in una fase di buona energia. Domenica sarà la giornata migliore per dedicarsi all’amore.

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2019: Pesci

Inizio settimana importante. Siete favoriti nei viaggi e negli spostamenti. Al momento potreste avere amicizie e contatti con persone di altri luoghi o città. Potete fare nuove conoscenze, stringere nuove alleanze ma entro il 10 settembre preparatevi a qualche piccolo attacco personale. In amore c’è bisogno di tempo e concentrazione.

