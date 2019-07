Oroscopo Paolo Fox 26 luglio: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Le previsioni de segno per segno per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 25 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo di domani 26 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Ariete

Non siamo sicuri di rimanere calmi e rilassati. Sarà facile capire quale strada da percorrere e quali scelte selezionare. Il fine settimana comporta alcuni rischi, ma solo nelle relazioni che hanno già avuto problemi in passato. Ad agosto ci sarà la possibilità di ricostruire per amare.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Toro

Ci sono novità per chi vuole cambiare radicalmente la propria vita. Il fine settimana offre consigli, ci vuole un po ‘di cautela nell’arrivo di agosto, perché ci sono novità per i termini di un contratto o una collaborazione professionale. Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Gemelli

La Luna firmerà questo fine settimana. Mercurio sarà attivo da domenica, mentre il sole lo è già. Conoscenza e contatti sono rafforzati. Puoi fare sia per te stesso che per gli altri. Hai così tanti pianeti in buone condizioni e ogni occasione è giusta per vivere nuove esperienze. Il sabato e la domenica puoi fare qualcosa di più a livello sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Cancro

Durante il fine settimana di solito ti innamori di persone che non sono facili da raggiungere. Nel fine settimana sarai più sensuale, ma anche più emotivo del solito.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo di domani, 26 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Leone

Il venerdì è un po’ sottotono per te che non accetti mai ruoli secondari ma che vuoi sempre essere un protagonista. Se hai problemi di lavoro o amore, è meglio non alzare troppo la voce. È il giorno migliore per opporsi a qualcuno. Attenzione anche nelle relazioni romantiche.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Vergine

Potrebbe esserci un calo di energia, anche se piccolo. Durante questo periodo hai molte cose da fare che non è facile amministrare con il giusto ordine. È quindi inevitabile sperimentare un momento di affaticamento e rallentamento. Prudenza stasera fino a domenica.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Bilancia

Questo venerdì sembra che le relazioni con gli altri siano una priorità. A poco a poco stai superando la fase di tensione riguardante anche il lavoro. Sabato e domenica sarai in grado di affrontare alcuni problemi o alcune tensioni. Ad Agosto fortunatamente avrai amore e tranquillità al lavoro. Ci vuole un po ‘di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Scorpione

Non ci vuole molto per diventare pessimisti e pensare che alcune cose non siano più recuperabili. Per alcuni giorni hai sentito pesantezza, quindi il consiglio è di provare ad andare avanti. Sabato e domenica saranno giorni migliori, ma ora i rapporti sono troppo difficili e tormentati.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 26 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Sagittario

Uno dei motivi alla base del tuo successo è di non mollare mai. In effetti, hai sempre più armi di altri. Presto puoi trovare la strada giusta; molti di voi lo troveranno a partire da novembre. A livello sentimentale ci sarà un lento recupero.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Capricorno

Questo è un periodo molto proattivo, con un fine settimana importante, anche se l’aspetto economico sarà curato con attenzione. Abbiamo dovuto affrontare molte spese e recuperare la forma fisica a causa di problemi alla schiena o alle articolazioni. Ora la tua vita sembra più facile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Acquario

Senti una grande agitazione, c’è una forte tensione che deriva dai pianeti in opposizione. Sul posto di lavoro, qualcuno vorrà fare qualcosa di diverso, vorrebbe gestire la sua vita in un modo nuovo, ma non è facile. Marte è in transito e produce elettricità. Sarà un fine settimana interessante, con la Luna che passa nel tuo segno. Migliore sarà la tua possibilità di innamorarti.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: Pesci

Sembra che tu sia il favorito durante il fine settimana. Con Giove e Saturno favorevoli, molte situazioni di lavoro inizieranno a decollare o essere riparate. Nuovi programmi e progetti saranno in discesa.

Aggiornamento ore 12.00