Oroscopo Paolo Fox 27 luglio: cosa aspettarsi secondo l’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 27 luglio 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di venerdì 26 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 27 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Ariete

Bollino verde per i sentimenti. In questo mese hai fatto il punto della situazione: le storie difficili sono state in un certo senso archiviate, mentre le unioni più solide si sono rafforzate perché hai ascoltato molto il partner. E il prossimo mese andrà ancora meglio. Resta qualche problema in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Toro

Il periodo non è dei migliori, approfitta di questa giornata per ritrovare un po’ di allegria, perché poi il prossimo mese potresti vivere diverse tensioni e situazioni stressanti. Già da questo fine settimana c’è un po’ di nervosismo che dovresti cercare di combattere, derivante dal fatto che alcune situazioni che sembravano ormai definite in realtà non lo sono affatto. Cerca di evitare azzardi. Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Gemelli

Si preannuncia un bel recupero in questo fine settimana rispetto all’ultimo periodo, che andrebbe cancellato per liberare la mente e trovare nuove soluzioni alla tua vita. Potrebbero esserci strascichi di problemi a livello economico, ma in questo momento ti senti più forte del passato e questo ti consente anche di relazionarti meglio con gli altri. Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Cancro

Pace e serenità gli imperativi di questo weekend. Questo è un buon periodo e dalla prossima settimana lo sarà ancor di più grazie al favore delle stelle, che ti aiuteranno anche in ambito professionale. Amore in vista, favoriti anche i nuovi incontri. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 27 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Leone

Arriva il meritato riposo dopo alcuni giorni pesanti e stressanti. Riprendi in mano la tua vita, dal prossimo mese ci saranno tanti eventi positivi grazie a stelle in ottimo aspetto che favoriranno soprattutto l’ambito sentimentale. Vivi al massimo le emozioni, cercando sempre di contenere la tua voglia di primeggiare per non metterti in cattiva luce con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Vergine

Qualche scossone specie per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Tu cerchi ordine e organizzazione, ma non tutti quelli che ti stanno attorno la pensano come te e questo potrebbe far nascere dei contrasti. Usa cautela in amore, evita le polemiche e le complicazioni. Nei prossimi giorni ci sarà un bel recupero. Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Bilancia

Grande opportunità di aiutare la situazione sentimentale e recuperare rispetto ai problemi che ci sono stati recentemente. C’è da capire se quello che vuoi è ripartire con la stessa persona o no. In ogni caso, la scelta che farai sarà quella che ti farà stare meglio. Il prossimo mese sarà ottimo per l’amore. Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Scorpione

Rimangono alcune scorie di malumore e nervosismo. Questa situazione durerà per le prime due settimane del prossimo mese, mentre invece si recupererà alla grande a partire da Ferragosto, sia a livello sentimentale che lavorativo.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 27 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Sagittario

Massima cautela nei rapporti interpersonali. Potrebbero esserci degli eventi negativi che ti disturbano. Cerca di fare attenzione in amore, hai la possibilità di fare tante cose, ma evita di fare quelle sbagliate, perché le ripercussioni possono essere pesanti.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Capricorno

Abbandonatevi all’amore, anche se tu stai bene anche da solo. I rapporti sentimentali collaudati potrebbero avere delle belle conferme e fare passi avanti entro l’autunno, mentre, al contrario, quelli traballanti potrebbero vedere la fine entro l’autunno, anche se poi potrebbe esserci un passo indietro che ricuce il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Acquario

In questo fine settimana ti sentirai più libero. Prova ad adottare uno stile più leggero di vita, specie nei rapporti interpersonali, senza complicazioni. Potrebbe esserci ancora un po’ di stanchezza fisica, cerca di evitare gli sforzi. In te aleggia ancora un pizzico di nervosismo, cerca di moderare le parole.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: Pesci

Hai bisogno di riposo sia psicologicamente che a livello fisico. Cerca di fare il minimo indispensabile e di evitare qualsiasi tipo di discussione.

Aggiornamento ore 12.00