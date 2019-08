Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: pronostici dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, mercoledì 28 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 27 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 28 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Ariete

Le prossime 48 ore, per i nati sotto il segno dell’Ariete, saranno davvero interessanti e foriere di nuove idee e di grandi iniziative. L’allineamento dei pianeti è particolarmente propizio per le persone che svolgono un lavoro autonomo e per le partite iva. Coloro che hanno in cantiere un progetto interessante dovranno mettersi in gioco con convinzione. Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Toro

Le prossime 48 ore saranno contrassegnate da molte polemiche e da furiose discussioni in famiglia. Per questo motivo, il consiglio dell’Oroscopo è quello di fare solo lo stretto necessario evitando di strafare. Il quadro astrale attuale non metterà di certo in secondo piano un autunno che per voi sarà splendido soprattutto dal punto di vista professionale.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Gemelli Sono ancora in corso molti blocchi nella vostra vita, non solo in ambito lavorativo ma per quanto riguarda l’intera sfera personale. Questa situazione vi sta facendo perdere la bussola e vi sta innervosendo alquanto, col rischio di riversare molto livore in amore. Dovrete avere molta pazienza anche perchè le cose si risolveranno presto.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Cancro

E’ una fase astrale molto propizia soprattutto per coloro che svolgono un lavoro autonomo o a provvigione. Abbiamo già detto in precedenza che questa settimana partirà al rallentatore ma nel fine settimana raggiungerà il picco e vi consentirà di togliervi belle soddisfazioni. Fate molta attenzione alle persone che frequentate: non sempre sono sincere. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 28 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Leone

Avete molta carne al fuoco per quanto riguarda i progetti futuri, molti dei quali potrebbero rivelarsi vincenti grazie anche alla complicità di Giove amico. L’appoggio di Giove non durerà a lungo, ecco perchè dovrete cercare di mettervi in gioco subito, senza riserve. Il quadro astrale attuale vi darà forza anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Vergine

Avrete stelle talmente importanti da potervi aiutare anche a cambiare in meglio il vostro tenore di vita. Dovrete sfruttare questa opportunità anche per cercare di portare avanti nuovi progetti senza tentennamenti. Cercate di rimettervi in gioco e questo vale anche per le persone che di recente hanno avuto delusioni. Tutto si sta rimettendo in moto anche dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Bilancia

Questo potrebbe essere un periodo estremamente positivo per coloro che vogliono curare un problema personale. Chi vuole iniziare una dieta o una cura, adesso potrebbe trovare la giusta terapia. Non va escluso che ci sarà anche una fase di maggiore forza e anche di narcisimo. Vi sentirete più brillanti e anche più belli. Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Scorpione

Tutti coloro che stanno cercando maggiore forza nel lavoro adesso potrebbero togliersi belle soddisfazioni a fine mese. Per chi lavora a chiamata potrebbero arrivere belle notizie. Se avete mandato a quel paese qualcuno tra luglio e agosto adesso potreste ripensarci e avere forti perplessità. Magari avete agito di impulso senza pensare alle conseguenze.

Paolo Fox, oroscopo 28 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Sagittario

Dovreste approfittare della giornata di oggi e di quella di domani per eliminare dubbi e chiarire le questioni che hanno ancora punti che non ti convincono. Sul lavoro probabilmente non sei completamente soddisfatto, forse pensi di non essere apprezzato come meriti. Se qualcuno non è dalla tua parte probabilmente lo scoprirai entro la fine di questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Capricorno

In amore, dopo un agosto silenzioso – rivela Fox nelle sue previsioni – si riparte con un settembre che parla di sentimenti ritrovati. Chi ha vissuto una separazione potrà rivalersi. Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Acquario Oggi evitate di fare tutto di corsa: spesso risentite di fastidi perché cercate di fare tante cose contemporaneamente senza riuscirci.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019: Pesci

In questi giorni probabilmente sta cambiando idea su una persona: è forse la stessa che hai inseguito per lungo tempo e che ora finalmente si è accorta di te? Bene, solo che adesso non ti interessa più come prima. Per quanto riguarda la tua vita professionale cerca di metterci maggiore impegno, perché in caso contrario potrebbero nascere alcuni problemi.

