Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: cosa suggerisce l’astrologo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della giornata del 3 agosto 2019. Come sempre l’astrologo propone consigli preziosi rispetto alle previsioni derivanti dalle stelle. Ecco quindi quello che c’è da sapere per questa giornata, rispetto all’oroscopo del 2 agosto di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 3 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Ariete

Nel fine settimana una battaglia vi vedrà uscire vincitori. E’ molto importante sviluppare questo periodo, c’è molto da fare in ambito lavorativo. Molti programmano e progettano in vista di grandi situazioni che potranno nascere nel corso dei prossimi mesi. Non è da escludere che quello che stai facendo ora possa decollare in autunno, anche grazie all’aiuto di una persona che potrà esserti vicino almeno fino alla fine del 2019.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Toro

Hai bisogno di concretezza, ma in questo momento per quanto riguarda i soldi manca qualcosa. Alcuni progetti di lavoro si discuteranno solo dopo il giorno 20. Se desideri rimetterti in gioco oppure stai facendo qualcosa di innovativo è normale avere un po’ di ansia. La Luna porta serenità in questo weekend. Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Gemelli

Cercate di accelerare la soluzione di un problema. Se stai aspettando un rimborso, non arriverà prima della fine dell’anno. Prima di Novembre non ci saranno svolte. Tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo ci sarà una chiamata di lavoro. L’amore se c’è resiste. Con persona Ariete o Leone hai la possibilità di fare grandi progetti. Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Cancro

Avete la facoltà di sorprendere tutti, specie se vuoi recuperare credibilità a livello professionale oppure hai deciso di vivere come vuoi la vita. Già dall’anno scorso hai scoperto che bisogna cambiare strada se non c’è spazio per nuovi progetti. Cerca di fare le cose giuste. In amore c’è ancora qualche ripensamento in corso. Sembra che il tuo cuore sia come diviso tra passato e presente, oppure tra due persone. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 3 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Leone

Non abbiate dubbi o timori di manifestarvi in quello che siete. Potete fare grandi cose con la persona giusta al vostro fianco. Anche il weekend è all’insegna del successo: è giunto il momento di farsi sentire e valere. Possono nascere grandi amori all’improvviso, basta che non siano in casa. Vi piace farvi notare e potreste farlo anche compiendo qualche scelta estrema.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Vergine

Le scelte in questo periodo saranno davvero importanti, e quello che nasce o parte in questo periodo può essere utile per il futuro. Queste sono giornate utili per riscattarsi e per vincere, per fare qualcosa in più. Se hai avuto qualche problema recentemente, adesso è il momento giusto per ripartire, anche se dipende da te. Stai ricaricando le tue risorse mentali. Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Bilancia

Sarà un periodo di transizione in vista di un Settembre di opportunità. Stai vivendo una condizione particolare. C’è forse da dimenticare qualcosa. Non sei molto lucido a lavoro e forse qualcuno ha dovuto anche cambiare ruolo o attività. La cosa buona di te è che sai cogliere quello che c’è di buono nella fase che stai vivendo. Sarà necessaria molta pazienza per evitare di cadere nelle provocazioni di chi non capisce quali sono i tui veri sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Scorpione

In mezzo alla settimana qualcuno di voi potrebbe aver avuto un momento negativo, ma tutto si supera. Rimane sempre un po’ di amarezza riguardo le amicizie. Qualche scontro c’è stato con i colleghi, oppure sei stato accusato di qualcosa che non hai fatto. Sei un po’ arrabbiato perché devi sempre fare due volte le cose. Qualcuno si prenderà una pausa di riflessione di due settimane. Aggiornamento ore 9.00 Paolo Fox, oroscopo 3 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Sagittario

Non avete grandi risorse per affrontare queste giornate anche se sono importanti per le relazioni. Venere, Marte, Giove e Sole sono favorevoli, quindi c’è una grande voglia di vivere nuove sensazioni. Sono importanti sia le storie di lunga data che le nuove relazioni. Se incontri una persona piacevole in questi giorni, aspetta di conoscerla meglio e non precipitarti come al solito.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Capricorno

La creatività non ti manca di certo. Hai sempre voglia di costruire, sia in amore che al lavoro.Si potrà recuperare in questi giorni, se a Luglio c’è stata qualche discussione. Per gli imprenditori novità in vista dell’autunno. Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Acquario

C’è stanchezza e qualcosa vi frena. Potresti avere piccoli acciacchi o un dolore alla schiena. Nella seconda parte di Agosto però ci sarà un miglioramento. C’è bisogno di un po’ di tranquillità. in parecchi hanno dovuto ridimensionare le spese. Qualcuno ha rivisto i termini di un affitto, altri hanno dovuto puntualizzare alcune situazioni con i parenti o i figli.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: Pesci