Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: le previsioni dell’astrologo

L'oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, martedì 30 luglio 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 30 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Ariete

Devi evitare i conflitti in questa giornata. Probabilmente qualche problema c’è stato già da lunedì, e hai bisogno di prender tempo. Le stelle di inizio Agosto ti aiuteranno, e programmerai qualcosa di costruttivo. In amore è tempo di verifiche: dentro o fuori. In questa fase si prospetta una liberazione, e quello che non funziona sarà chiuso definitivamente.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Toro

Una giornata interessante. Vorresti maggiori garanzie sul lavoro, ma non è detto che possano arrivare. Non sei venale ma vuoi serenità e tranquillità. In amore hai bisogno di maggiore complicità e comprensione. Nella prima parte di Agosto, molti di voi si dedicheranno ai conti e alla revisione delle spese programmate. Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Gemelli

È ora di cambiare qualcosa sul piano professionale. I Gemelli si dividono in due categorie: quelli che non vogliono più fare un certo lavoro perché non ne possono più, e quelli che non hanno soldi o si sono visti chiudere un percorso. State attendendo un risarcimento, forse per un prestito mai saldato o un danno ricevuto per la vostra attività, ma dovete aspettare l’autunno. Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Cancro

Sentite tanto la fatica e l’insofferenza, anche se le cose vanno più o meno bene. Il sentimento viene in parte dal vostro carattere, perché la Luna vi governa e siete volubili. Da un altro aspetto però è vero che questo periodo porta sempre un po’ di impegni in più, e maggiori responsabilità. Muovetevi con sicurezza e cercate di superare gli ostacoli, in attesa di un rilassamento nel prossimo weekend. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 30 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Leone

Le stelle vi porteranno nuove emozioni, ma non prendetevi rischi inutili. Non lanciatevi quindi fra le braccia del primo che si incontra. Chi è in coppia ha l’occasione invece di consolidare il rapporto: forse penserete ad un figlio o a cambiare casa. I single invece penseranno ad un nuovo amore, e l’oroscopo è così favorevole per voi che potrete anche chiudere una storia senza alcuna sofferenza.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Vergine

Siete sempre a caccia di solidità e cercate concretezza anche dalle persone che vi circondano. Chissà quanti di voi, innamorati di una persona, stanno aspettando da tempo un matrimonio o una condivisione di un percorso. Potrete adesso riscattarvi da una separazione, e buone prospettive anche sul piano lavorativo: arriva una nuova proposta o un nuovo incarico. Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Bilancia

Evitate le discussioni in questa fase, anche se sarà difficile stare zitti. Cercate equilibrio in ogni rapporto, ma forse per colpa non vostra, rischierete di perdere spesso la pazienza. A Luglio forse l’amore non vi ha dato le giuste soddisfazioni, e sono emerse discussioni che pensavate archiviate. Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Scorpione

Non riuscite a superare un tradimento: avete le vostre regole e il vostro senso di giustizia, per cui non accettate di essere accusati di qualcosa che non avete fatto. Se invece avete commesso un errore, pensate che di non meritare comunque critiche così spietate.

Paolo Fox, oroscopo 30 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Sagittario

Spesso vi innamorate improvvisamente, e con la stessa velocità vi accorgete che quella persona non vi interessa più. I primi di agosto saranno intriganti per l’amore, e da giovedì cresce l’intensità dei sentimenti. Il lavoro vi porta però parecchio stress e dovete cercare di limitarlo.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Capricorno

Questo mese di Luglio ha portato alcune complicanze in amore. Probabilmente uscite da una crisi, oppure avete avuto parecchi grattacapi a lavoro. Addirittura chi ha la persona giusta al proprio fianco ha dovuto rivedere la propria situazione e vivere delle profonde indecisioni. Adesso i tempi sono migliori e recupererete il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Acquario

Il momento di disagio che stai vivendo sarà presto acqua passata. Adesso però i nodi verranno al pettine, specie sul piano economico: devi stare attento alle spese di troppo ed evitate situazioni che portano polemiche. Per la salute, fai attenzione alle posture errate, la schiena sarà un problema nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: Pesci

Questa giornata è all’insegna della forza. Fatevi scivolare addosso le tensioni, in particolare sul lavoro visto che ultimamente hai ricevuto critiche immeritate. Nel prossimo weekend potrebbe arrivare qualche conflitto, e risolvere tutto ora è meglio, considerando che avete più energia.

