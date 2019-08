Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: le previsioni di questo sabato

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 31 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 30 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 31 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Ariete

Ultimamente i pensieri sono tanti, primo fra tutti il lavoro e il tuo futuro professionale ed economico. Questo probabilmente ti farà mettere in secondo piano l’amore e i sentimenti, ma al momento sei quasi costretto a dare la priorità al lavoro in vista di un autunno in cui dovrai metterti in gioco. Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Toro

Le stelle continuano a brillare per te. Potrai davvero fare grandi cose, ma il solo aiuto delle stelle non basta, dovrai ovviamente metterci tutto il tuo impegno, i pianeti favorevoli ti aiuteranno a spianarti la strada e a non farti trovare ostacoli per raggiungere il successo che meriti. Non avere paura dei cambiamenti, saranno favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Gemelli Ti sentirai nervoso e agitato. Potresti avere dei contrasti con qualcuno, probabilmente ci saranno delle discussioni e non lascerai correre quelle che tu riterrai delle ingiustizie. Probabilmente accuserai anche una certa stanchezza, sia fisica che psicologica, che riguarderà anche la vita lavorativa. Dovresti cercare il modo di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Cancro

Le nubi si stanno diradando. A settembre ci sarà un periodo migliore sia per la tua vita professionale che per i sentimenti. Dovresti anche tornare sui tuoi passi, se è il caso, non avere paura a chiedere scusa o a far capire che tieni a una persona. Programma il weekend in modo da rilassarti. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 30 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Leone

Gli affari promettono bene, puoi guadagnare qualcosa con più facilità. Le stelle aiutano chi si dà da fare e chi ci sa fare: in questi giorni il vostro impegno sarà premiato. Bene anche l’amore: sia le storie consolidate che le nuove storie sembrano andare a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Vergine

Si mette bene per i progetti di lavoro, per organizzare il tuo futuro. Da qui a breve partirà qualcosa di importante, hai un buon oroscopo che ti accompagna per tutto il prossimo anno. Questo influenza anche la tua sfera sentimentale, che andrà talmente bene che probabilmente qualcuno vorrà ufficializzare una storia.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Bilancia

L’amore e i sentimenti saranno al primo posto adesso. Ci saranno delle belle emozioni da vivere anche grazie all’influsso della Luna che domenica entra nel tuo segno. La giornata di oggi sarà davvero emozionante per l’amore. Riguardo il lavoro, potrebbero invece esserci dei piccoli contrattempi dovuti a Saturno dissonante. Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Scorpione

L’amore ricopre l’intero weekend, grazie all’influsso positivo di ben tre pianeti: Mercurio, Venere e Marte. In questi giorni sei favorito anche per quel che riguarda i soldi, grazie all’influsso positivo di Giove.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 31 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Sagittario

Stanchezza e poca soddisfazione in questa giornata. Anche in amore potrebbe esserci un po’ di malumore o di insoddisfazione. Cerca di essere cauto, specie se sei indeciso tra due persone o se stai vivendo due storie parallele.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Capricorno

Occhio ai ritorni di fiamma: non sono sempre consigliati, specie se la buona volontà e l’entusiasmo sono unilaterali. Meglio guardare da qualche altra parte, a volte è la cosa migliore, e in questo periodo le stelle dicono che ci sono ottime occasioni per nuove conoscenze. Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Acquario Il peggio sta per passare, quel periodo in cui sei stato sotto stress per varie ragioni. Resti ancora un po’ solo contro tutti, ma man mano che passano i giorni le cose miglioreranno. Restano ancora i problemi legati alle finanze, cerca di stare attento alle spese. Domenica sarà una giornata molto bella e piena di emozioni positive.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019: Pesci

La Luna in opposizione porta qualche problemino. Forse ti senti trascurato o sottovalutato, forse sul lavoro non ti senti apprezzato come desideri. Questo ti crea qualche tensione, ma cerca di non riversare lo stress in amore. Questo periodo passerà abbastanza presto.

Aggiornamento ore 12.00