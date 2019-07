Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, mercoledì 31 luglio 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 30 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 31 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Ariete

Settimana davvero interessante per i nati sotto il segno dell’Ariete, accadranno tante cose. Negli ultimi giorni qualche tensione o qualche incomprensione potrebbe avervi rovinato la giornata. Adesso però dovrete scrollarvi di dosso eventuali sensi di colpa e guardare avanti con ottimismo. I primi 15 giorni di agosto vi daranno maggiore energia e opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Toro

Cercate di coltivare i rapporti in maniera costruttiva. Altrimenti rischierete di discutere parecchio e di vivere momenti di tensione. Stasera potrebbe nascere qualche conflitto. E’ un momento passeggero ma se farete le cose con la dovuta calma, riuscirete a venire a capo di questo momento dove tensione e nervosismo sono palpabili. Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Gemelli

Agosto sarà caratterizzato dalla necessità di avere conferme sia in amore che nel lavoro. Coloro che gestiscono un’azienda dovranno decidere se continuare questo lavoro o fare qualcosa di diverso. Chi ha messo soldi da parte potrebbe rivoluzionare la propria vita per uscire dalla routine. In questo momento però hai anche bisogno di una storia vera e di una persona credibile a cui affidarti. Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Cancro

Lascia perdere qualche blocco mentale, dovresti vivere l’amore in modo più sereno. Il transito di Mercurio nel segno vi darà grandi intuizioni anche per sviluppare al meglio il futuro. Sarà la giusta settimana per amare. Se a luglio è nata la possibilità di coltivare una storia, sarà meglio approfondire e buttarsi a capofitto per capire dove può portare. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 30 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Leone

Ci sarà da dar battaglia e non vi tirerete indietro. Se avete progetti in cantiere o grandi intuizioni adesso è davvero il momento giusto per mettersi in gioco. Anche una grande ispirazione potrebbe darvi ottimi frutti. In questo momento non siete soggetti alle decisioni altrui ma siete voi i padroni del gioco anche nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Vergine

Molto favorevoli sono le stelle per gli incontri. Va detto che chi è single e in questo momento è sfiduciato perchè non riesce a trovare la persona giusta, non deve buttarsi giù. Tutto può rinascere e niente è mai definitivo. Nel fine settimana, le stelle saranno propizie per quelle coppie che devono ufficializzare una relazione o che hanno grandi progetti in cantiere. Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Bilancia

Le stelle vi dicono di recuperare terreno in amore dove ci sono state piccole tensioni o addirittura qualche separazione. I tradimenti non pagano, anche se a volte le vostre indecisioni sono dettate dal vostro rifiuto della monotonia legata alle relazioni troppo stabili. Attenzione ad inutili sbandamenti che possono portare solo fastidi. Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Scorpione

Ripetere le cose vi fa alterare, ma potrebbe capitarvi di dover rifare una cosa oppure di dover sostituire qualcosa comprata da poco. In questi primi giorni di agosto avrete qualche noia da fronteggiare anche perché la fine di luglio vi ha portato un po’ di agitazione interiore. Cercate di fare le cose con calma.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 31 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Sagittario

In questo periodo state bene con voi stessi: per te riuscire a trovare un buon equilibrio interiore e la voglia di rimettersi in gioco è il massimo. Queste due giornate, mercoledì e giovedì, potrebbero portare ad una bella intuizione.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Capricorno

Un nuovo apporto di forza sta per arrivare nel prossimo fine settimana. Da giovedì inizia il mese di agosto e possono iniziare anche nuovi percorsi di lavoro e idee che saranno sviluppate in maniera molto importante durante l’anno. A volte sei rigido nel pretendere attenzioni dagli altri, ma sei anche molto rigido con te stesso. Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Acquario

Sei sempre in rampa di lancio ma in questi giorni ogni azione deve essere ben ponderata altrimenti si rischia di perdere tempo, di stare male. E’ un momento particolare anche nei rapporti con gli altri perché potresti avere detto si ad un lavoro, ad una nuova condizione di vita e dentro pensare che forse hai parlato troppo presto.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: Pesci

Considerando alcuni problemi accaduti in amore, adesso vorresti recuperare. Prima di tutto fai un mea culpa e cerca di capire quali sono stati i tuoi errori. Cerca di evitare le discussioni con chi ti circonda.

Aggiornamento ore 12.00