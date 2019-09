Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: cosa prevede l’astrologo per oggi

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 7 settembre 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 6 settembre 2019.

Paolo Fox, oroscopo 7 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Ariete

Ci sono perplessità in famiglia, per i figli, per un animale domestico! Preoccupazioni più o meno importanti, ma che hanno portato agitazione nel cuore. In questo weekend si recupera. Da domenica Venere non sarà più opposta, potrai riprendere le fila di un discorso d’amore che era stato interrotto.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Gemelli

Non si mette bene sul fronte discussioni. I viaggi portano fortuna. Le storie nate nel mese di Agosto, magari proprio in viaggio, possono continuare. Questa sera potreste risentire di un certo calo fisico; Paolo Fox consiglia di evitare sbalzi di temperatura perché gola e bronchi sono spesso punti deboli. Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Toro Da un po siete in debito fisico e di umore. Quando arrivano momenti no, è l’ora di parlare chiaro. Chi ha alzato la voce, chi ha vissuto un problema d’amore o di amicizia, deve tentare un recupero. Sabato e domenica saranno giornate migliori anche per la forma.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Cancro

Potete prendervi la rivincita anche in termini sentimentali. Quelli che hanno avuto una crisi, possono risolverla andando oltre. Chi è stato troppo lontano dal partner può tentare un riavvicinamento. Molti potranno notare che in questo Settembre le scorreranno in maniera più fluida. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 7 settembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Leone

Nuove prospettive di lavoro all’orizzonte. Da settembre a novembre sarà normale vivere momenti di forte perplessità. E questo riguarda anche le persone che studiano, che devono affrontare un esame. In amore serve un po’ di pazienza perché il partner potrebbe essere più lontano da voi.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Vergine

Concedetevi nuove esperienze, specie per le persone che da tempo non trovano l’amore che sono “ferme”. Bisogna esporsi e guardarsi attorno. Questo fine settimana può regalare molte situazioni valide. Per chi è già in coppia ci sono progetti a lunga scadenza.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Bilancia

Curate i vostri rapporti, le persone che incontrate ora non sono solo di riferimento, ma potrebbero anche offrirvi occasioni di riscatto. Potreste iniziare un nuovo progetto. Siate cauti con il fisico perché da troppo tempo risentite di tensione e nervosismo. Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Scorpione

Toglietevi di torno le vecchie tensioni e soprattutto vecchi schemi di comportamento! Arriva un recupero a partire da sabato e domenica, mentre dal punto di vista psicofisico in questo venerdì qualcuno risentirà di una certa agitazione da non riversare in amore.

Paolo Fox, oroscopo 7 settembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Sagittario

Weekend di tranquillità. Dal punto di vista della creatività e delle emozioni sono 24 ore importanti, decisive per capire alcuni rapporti rimasti in sospeso. Da stasera fino a domenica c’è da recuperare un po’ di energia. Gambe e articolazioni sono i punti deboli.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Capricorno

Tutti quelli che hanno una bella storia o vogliono farsi coinvolgere da un rapporto non devono aver paura. Può nascere o rinascere un sentimento; con Mercurio, Giove, Marte e Venere favorevoli, sarà difficile sbagliare. Novità in arrivo! Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Acquario Sabato e domenica andrà meglio, ma fin’ora siete stati sottotono. Questi saranno i mesi definitivi per l’amore. Se una storia funziona si può andare avanti ma ci sarà tanto da tollerare. Se una storia non funziona sarà possibile che voi diciate basta.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2019: Pesci

Vi arriva grande impegno e successo. Arrivano i riscontri in amore che cercavate o magari potete fare un primo passo verso una persona. Chi si è separato o ha chiuso una situazione di lavoro può ripartire, ma gli ostacoli non saranno pochi. Ecco perché è bene riflettere di più. Soci e collaboratori vanno scelti con grande attenzione.

