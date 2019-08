Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2019: cosa suggerisce l’astrologo

’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 8 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 7 agosto 2019.

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2019: Ariete

Fate ordine nel cuore dopo un Luglio pesante. Forse però non sarà così semplice. In queste giornate però ci sarà modo di recuperare un sentimento ed anche di vivere una nuova situazione personale. Sarà più fortunato chi vorrà vivere relazioni part-time, che con il tempo potranno diventare esperienze da prendere in considerazione. Chi ha un amore da tempo sentirà la voglia di fare progetti importanti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2019: Toro

Da qualche giorno qualcosa non va. Ti senti sotto pressione, quindi meglio non discutere tra amici ed in amore. La giornata di giovedì provoca delle piccole tensioni con l’ambiente circostante. Se di recente ci sono stati problemi sentimentali oppure incomprensioni in alcune collaborazioni lavorative servirà attenzione doppia. Nel weekend andrà meglio, ma per adesso meglio non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2019: Gemelli

Meglio evitare complicazioni. Quando c’è stress sia al lavoro che in famiglia si cerca qualche conferma in più in amore. Chi ha chiuso una storia non può pensare di trovare un grande amore da un giorno all’altro, però potresti fare simpatiche amicizie. Meglio evitare di fare le ore piccole.