Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: l’astrologo descrive la giornata

L'oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, lunedì 9 settembre 2019.

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Ariete

La prossima settimana tutto andrà meglio, anche se qualcosa è da rivedere. L’importante in questo momento è ripartire. Non c’è nulla che infastidisce di più dell’attesa, per il segno è sempre meglio fare. A volte per fare troppo sbagliate perché si dovrebbe ragionare e pensare prima di fare. Saturno si trova in posizione dissonante ma comunque possiamo dire che ora è poco importante. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Toro

Urano nel segno da marzo rende un po’ su di giri. Le persone che stanno attorno quasi non lo riconoscono. Si dovrebbe dare uno stop alle cose che non si vogliono fare. Adesso bisogna lasciare le ansie e cercare di godersi la vita. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Gemelli

Le stelle vi renderanno pronti all’azione, ma sarebbe meglio agire con lentezza e riflessione. In particolare, se la sfida che avete davanti è affrontare un nemico.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Leone

Entro novembre potreste far valere le proprie opinioni. Giove favorevole che protegge fino a novembre permette di accettare una sfida. Mercoledì si sente maggiore fatica.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Vergine

La Luna favorevole e intensa e rafforzata dalla presenza di Sole, Mercurio, Venere e Marte aiuta per questa giornata. I progetti portano stress ma quando si lavora ci si sente forti e, specialmente, se si è soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Bilancia

C’è agitazione, bisogna cercare la tranquillità e bisogna mettere a tacere alcune persone. Attenzione in famiglia ma in ogni caso anche nel lavoro. In amore si può ora iniziare una nuova relazione. Meglio guardarsi attorno. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Scorpione

Arriva un periodo positivbo in settimana dopo che le prime due settimane di agosto hanno portato contrasto e diverbi in amore oppure anche uno stato di scontentezza generale.

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Sagittario

Per guardare serenamente al domani superate i blocchi. come la sensazione che vogliano mettere i bastoni tra le ruote. Se avete un accordo da concludere si ritarda, forse qualcosa va messo a posto oppure ci sono carte da mettere a posto. Fino a fine mese poche novità. La seconda parte di settembre funziona meglio, solo per ora dovete stare calmi.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Capricorno

Iniziano grandi progetti di vita, questo forse non solamente grazie alla buona volontà. Le cose cominciano a girare dal verso giusto, anche se sul piano lavorativo la pedalata è ancora lunga per raggiungere gli obiettivi. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Acquario Sarà una settimana frenetica ma positiva per dimenticare due mesi, luglio e agosto, che sono stati pesanti sul fisico e sui rapporti.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Pesci

Dovete cercare di fare le cose con calma. Meglio attendere la fine del mese per fare trattative. In amore meglio non tirare troppo la corda.

