Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2020. I pronostici dell’astrologo

Tutti pronti per leggere le previsioni di Paolo Fox per il 18 gennaio 2020. Dopo il venerdì 17 Paolo Fox spiega quale potrà essere l’andamento di questa giornata, dall’alto della sua esperienza nella lettura dei cambiamenti nel cielo. Pronostici utili per ciò che accadrà domani, come sempre disponibili in tutti i settori mediatici, dalla stampa alla radio fino alla tv.

Ecco allora quelle che sono le previsioni per domani, rispetto a quanto è stato già detto per oggi da Paolo Fox, come sempre adottando come base la sua app Astri.

Paolo Fox, oroscopo 18 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Ariete

Due giorni che ti hanno davvero consumato, fra impegni e furibonde liti. Hai bisogno di essere capito, ma sembri parlare un’altra lingua ultimamente. Forse, però, ci hai anche messo del tuo. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Toro

Era la fase giusta per risolvere una questione aperta, per cui ci si augura che hai colto l’occasione. In futuro sarà molto più difficile, infatti, questo perché sarà complicato anche soltanto esprimere quello che vorrai. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Gemelli

Lentamente stai recuperando il terreno perduto, e di stanchezza ce n’è dopo alcune giornate complesse. Restano problemi nella coppia, probabilmente non è scalfito il sentimento ma vorreste più vicina la persona amata. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 18 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Leone

Sei giù di morale, oltre che di tono fisico, ma questo non ti ha tolto quel minimo di coscienza per portare avanti la baracca. Anzi, riesci anche a mettere dei mattoncini per il tuo prossimo futuro. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Vergine

Anche se possiamo sintetizzare la settimana come abbastanza buona, rimane l’amaro in bocca per delle discussioni con la persona che ami. Approfittate di questi due giorni per trovare un punto d’incontro. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Bilancia

Sei stanco e forse non riposi bene da un po’, soprattutto perché hai tanti pensieri e grane da risolvere. Sei preoccupato per la situazione economica, e questo va a pregiudicare anche certi rapporti. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 18 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Sagittario

Vieni da una fase complicata, fortunatamente arriva un po’ di ossigeno e riesci a liberare la mente. Hai il chiodo fisso di fuggire dalle situazioni difficili, ma non è l’opzione migliore in questo momento. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Capricorno

Cambiare continuamente per te è fonte di soddisfazione, così come avere bene chiaro cosa ti succede. Il cielo ora protegge le tue aspirazioni, ma l’altra metà dovrai metterla tu. Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Acquario La settimana è stata a dir poco impegnativa, per cui non hai tutte le energie che servirebbero. Al momento vivi una sorta di dissidio, non sai se restare con la persona che hai amato da tanto tempo, oppure cercare nuove avventure.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: Pesci

Godi di grandi energie e interessanti prospettive per le situazioni sentimentali. Occhio però alle distrazioni, perché chi è in coppia da molto potrebbe prendere una sbandata per qualcun altro.

