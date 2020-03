Oroscopo Paolo Fox di domani, 20 marzo 2020: anteprima dalle stelle

Preparati, perché ora solo le storie veramente solide resisteranno. Tuttavia, vi sono nuove opportunità dietro una crisi. L’oroscopo ti incoraggia a mantenere la tua fede anche oggi.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Acquario

Non parlare di cose che non puoi salvare in futuro. Entro la fine di marzo, Saturno avrà uno scontro con Urano e causerà alcune complicazioni. Fai del tuo meglio per tenere sotto controllo l’ansia per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo 2020: Pesci