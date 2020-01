Oroscopo Paolo Fox di domani, 24 gennaio 2020. I consigli dell’astrologo

L’anteprima di Paolo Fox per il 24 gennaio 2020 è finalmente online, con tutte le previsioni per la giornata di domani. Non è un mister, infatti, che Paolo Fox sia solito offrire i suoi pronostici anche per il giorno dopo, presentando le sue elaborazioni in tv e in radio, così come nelle rubriche dedicate sui giornali.

Possiamo quindi andare subito a vedere l’oroscopo di domani e le variazioni rispetto a quello che l’astrologo ha previsto per oggi, analizzando l’app Astri.

Completiamo poi la nostra disamina con l’oroscopo dell’anno di Paolo Fox, i grafici di ogni segno zodiacale e altri oroscopi, come le previsioni mensili e quelle della settimana in corso.

Paolo Fox, oroscopo 24 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Ariete

Mercoledì e giovedì sono stati davvero difficili. Spero che non ti esponga troppo, perché questo è un momento in cui sei a rischio di esagerare con le parole e causare inutili problemi per coloro che ti circondano. Stai aspettando una risposta su un programma o progetto. Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Toro La luna ti sorride, ma fa ben poco per aiutarti, perché spesso soffri le controversie intorno a te. Non hai sottovalutato l’intensità dell’amore e d’ora in poi sarà tanto più evidente. Sarà un buon momento per dichiararsi a qualcuno. Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Gemelli Nelle ultime 48 ore hai avuto dei momenti meravigliosi. Ma devo dire che ti vedo molto stanco ed estremamente nervoso. Tuttavia, è abbastanza normale considerando il cielo: Marte è in opposizione, quindi la pazienza scorre via. Alcuni di voi vogliono risolvere le controversie sollevate dallo scorso anno. Altri sono alle prese con problemi finanziari e lavorativi. Oroscopo Paolo Fox, 24 gennaio 2020: Cancro Nonostante la Luna in opposizione, hai una grande possibilità, specialmente negli ultimi due giorni della settimana. Continui ad essere particolarmente forte sul posto di lavoro e nei rapporti con gli altri. Ma hai sempre fretta e di solito non fa bene allo stomaco. Potrebbe essere il vero punto debole della tua giornata!

Paolo Fox, oroscopo 24 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Leone

Non sei una persona soddisfatta, ormai da qualche giorno, un’idea ti colpisce. Ma devo avvertire: contro il Sole e Mercurio, non ti porterà molto guadagno. E poiché stai spendendo tutti i soldi che guadagni, non hai comunque denaro per risparmiare o investire. Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Vergine

Luna, Giove, Saturno e Urano sono a tuo favore. Questo ti consentirà di incontrare le persone giuste per chiudere le offerte che ritieni molto importanti. Oppure, può essere la base o l’occasione per chiarire o aprire importanti relazioni familiari, nonché, in generale, relazioni amorose. Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Bilancia

La tua settimana è generalmente positiva, ma oggi sei stanco e depresso, forse a causa di alcuni pensieri sul passato. C’è una luna dissonante che ti lascia estremamente nervoso. Ma oggi potrebbe essere il giorno giusto per risolvere un malinteso che è sorto nelle ultime ore e che hai sapientemente rimandato. Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 24 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Sagittario

Dopo una settimana difficile, sei stato in grado di creare relazioni più costruttive con gli altri. Anche dal punto di vista della salute, hai iniziato a sopportare il freddo da giorni. Infine, in amore, vivi una relazione che ti sembra distante e talvolta persino strana. Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Capricorno

Oggi puoi vincere un dibattito o un confronto di lavoro. Coloro che si trovano ad affrontare un problema burocratico o legale saranno in grado di trovare la giusta soluzione attraverso una lettera. In effetti, ottenere la risposta che stai cercando sarà la strada giusta! Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Acquario Stai vivendo un periodo importante nella tua relazione. Il cielo ti lascia grandi idee sulla possibilità di un trasferimento, cambio di lavoro o, più in generale, una riorganizzazione della tua vita.

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: Pesci

La vita senza amore è poca cosa, vuoi essere appassionato e spesso puoi contagiare quei sentimenti agli altri. Non è un caso che molti di voi debbano dedicarsi a tempo pieno o per hobby all’arte, allo spettacolo e alla musica perché la creatività è la vostra prima copertina. Venere ti sorride, usalo per divertirti!

Queste erano dunque le previsioni di Paolo Fox per domani, 24 gennaio.

