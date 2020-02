Oroscopo Paolo Fox di domani, 29 febbraio 2020: anteprima del giorno

Il 29 febbraio è una giornata speciale che capita soltanto ogni 5 anni, quando l’anno è bisestile. La questione è interessante, anche per quanto riguarda le stelle: capiterà qualcosa di strano o di diverso in base al nostro segno zodiacale? Lo possiamo scoprire grazie ai pronostici di domani di Paolo Fox, per il 29 febbraio 2020. Come al solito, anche per questa giornata Paolo Fox ha pronti i suoi utili consigli.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Ariete

La luna è utile all'amore e alla comprensione reciproca. Vuoi stare con persone vere e hai voglia di esprimere la tua idea di futuro. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Toro C'è una luna che offre buone sensazioni: puoi iniziare un'attività con una proposta. Un'entusiasmante giornata di lavoro, se ti metti in contatto con i clienti, potresti avere dei riscontri. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: Gemelli Cerca di non far entrare nella coppia problemi di lavoro e finanziari, dato che non è ancora il caso. Se puoi dare un buon consiglio, assicurati di darlo ai tuoi amici. Oroscopo Paolo Fox, 29 febbraio 2020: Cancro Se sei interessato, non temere: buttati, le stelle sono dalla tua parte! Quando si tratta di lavoro, tuttavia, ci sono molte opposizioni planetarie e i risultati sono molto diversi: cerca di non prenderti rischi.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Leone

L’amore può essere teso, soprattutto quando c’è competizione col partner. In particolare con Toro e Acquario. Qualcosa rimasto in sospeso potrebbe essere gestito nel weekend. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Vergine

Si recupera, in modo che coloro che hanno discusso di recente possano capirsi e riconciliarsi. In alcuni casi, in ufficio è una giornata davvero stressante che può causare stanchezza. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Bilancia

Potresti esitare: stai molto attento, perché può costarti molto. Per quanto riguarda il caso, ci sono situazioni critiche, ma presto ci saranno soluzioni migliori. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Scorpione

Una giornata di rabbia sentimentale, datti il tempo di lasciarti andare. Fai solo ciò di cui hai bisogno sul lavoro, sei molto teso.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Sagittario

L’amore è una situazione molto interessante, ma non hai sempre un’idea chiara: a volte devi scegliere tra passato e presente. Non rifiutare gli inviti. Non presti abbastanza attenzione al lavoro. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Capricorno

Giove ha un passaggio bellissimo, una buona risposta potrebbe arrivare tra qualche giorno. Ma cerca di non rispondere alle provocazioni. Se puoi, organizza una piccola vacanza. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Acquario Una giornata frustrante e stressante in amore, cerca di non essere confuso e arrabbiato. I piccoli fallimenti in questi giorni possono fiaccare i tuoi nervi per una serie di motivi. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: Pesci

Approfitta di nuovi progetti e le stelle ti aiuteranno all’inizio di marzo. Puoi persino lavorare per risolvere un problema sul lavoro o per avvicinarti a qualcuno o impegnarti per il futuro.

