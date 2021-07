Oroscopo Paolo Fox di luglio 2021: le previsioni del mese

Eccoci ancora sul pezzo per tirare le somme a proposito di questo mese che comincia, con le nuove previsioni di Paolo Fox, per il mese di luglio 2021.

A seguire l‘oroscopo del mese di luglio 2021, nella nostra sintesi libera dall’app Astri di Paolo Fox. Non dimenticate poi l’oroscopo del mese di Branko.

Paolo Fox, oroscopo luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Ariete

C’è la possibilità di incontrare qualcuno che si dimostrerà di immenso aiuto in futuro. Organizzare una festa o una funzione a casa renderà possibile incontrare i tuoi cari e vicini.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Toro

È probabile che le campane nuziali suoneranno per gli aventi diritto. Per alcuni è previsto uscire dal paese per un viaggio d’affari e di piacere.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Gemelli

Sarai in grado di risolvere amichevolmente una questione di proprietà con altri contendenti nella mischia.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Cancro

Stai iniziando a entrare nello stato d’animo giusto per una vacanza! È probabile che i pensieri romantici ti sopraffanno e accendano le passioni.

Paolo Fox, oroscopo luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Leone

Molti ostacoli sono previsti per chi cerca di affrontare la burocrazia. Garantire un’auto o un mutuo per la casa non sarà difficile. Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Vergine

Qualcuno in famiglia potrebbe coinvolgerti in qualcosa che non vuoi fare. È meglio evitare il cibo lungo la strada, in quanto può causare problemi e farti stare male.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Bilancia

Potrebbero capitarti ulteriori lavori sul fronte professionale. Coloro che si dedicano all’arte o ad altre attività creative avranno probabilmente una buona pausa.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Scorpione

Ti ritroverai finanziariamente molto più sicuro di prima, poiché il denaro fluisce. Addio ai problemi di salute mentre raggiungi la forma fisica totale.

Paolo Fox, oroscopo luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Sagittario

La tua casa può essere il fulcro di incontri sociali e tenerti felicemente impegnato. Potresti dover sopportare la lezione di qualcuno e poco puoi fare al riguardo!

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Capricorno

Potrebbe essere necessario assumere ulteriore aiuto per ridurre il carico. Qualcuno in famiglia potrebbe tenere sotto controllo le tue attività, ma sarà per il tuo bene.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Acquario

Non sentirti riluttante a incontrare un anziano per spiegare le cose di persona sul fronte del lavoro, poiché ti eviterà il fastidio di essere chiamato per spiegazioni in seguito.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2021: Pesci

Se l’amore è ciò che cerchi, è già tempo di festeggiamenti perché riesci a impressionare un altro opposto!

