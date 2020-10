Oroscopo Paolo Fox di novembre 2020: le previsioni del mese

Cominciamo a non pensare più ad ottobre e occupiamoci del nuovo mese entrante, quello di novembre. Tutto cambia nuovamente e lo vedremo dalle previsioni di Paolo Fox, per il mese di novembre 2020.

Ecco l‘oroscopo del mese di novembre 2020, nella nostra sintesi libera dall’app Astri di Paolo Fox. Non dimenticate poil l’oroscopo del mese di Branko.

Paolo Fox, oroscopo novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Ariete

Le persone che vivono in case di vetro non dovrebbero lanciare pietre. Chiedi a un parente di riflettere sulla sua relazione prima che decida di criticare la tua.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Toro

Non abbiate fretta di mettere le cose in chiaro. L’incomprensione della situazione da parte delle persone potrebbe funzionare a tuo vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Gemelli

Stai cercando troppo di far funzionare una situazione. È incredibile quanto si possa andare oltre permettendo alle circostanze di dispiegarsi da sole.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Cancro

Non esiste una domanda stupida, specialmente quando scopri che un decantato “esperto” non è così al comando dei fatti come vorrebbe farti credere.

Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Leone

Pensa due volte a chi ti apri. Alcuni amici possono affrontare la tua incertezza mentre altri no. Scegli le persone che sono nel tuo angolo. Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Vergine

Raffreddalo con le battute spiritose. Le persone sono permalose ed è improbabile che vedano l’umorismo in qualsiasi cosa tu dica.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Bilancia

Se hai bisogno di aiuto, dovrai chiederlo. Come te, i tuoi amici sono troppo rispettosi per presumere o per intromettersi.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Scorpione

Per quanto ti riguarda, hai adempiuto ai tuoi obblighi. Sfortunatamente non è quello che pensa l’altra parte e tecnicamente parlando sei ancora in sospeso.

Paolo Fox, oroscopo novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Sagittario

Sei ansioso di afferrare ciò che puoi finché puoi, ma aspetta perché puoi ottenere molto di più.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Capricorno

Evidentemente non sei l’unico a soffrire di stati d’animo oscuri. Dai una spalla a un collega che si sente giù di morale.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Acquario

Uno stomaco che brontola può essere segno di stress interiorizzante. Forse una persona cara ti dà sui nervi più di quanto pensi, o dovresti smettere di mangiare così tardi la sera.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2020: Pesci

Sapere di avere un “out” ti permette di superare la tua fobia dell’impegno. Alla fine imparerai a vivere senza questa clausola di salvaguardia.

Aggiornamento ore 8.00