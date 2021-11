Oroscopo Paolo Fox di novembre 2021: le previsioni del mese

Ci ritroviamo per parlare del nuovo mese che inizia, ovviamente mediante le nuove previsioni di Paolo Fox, per il mese di novembre 2021.

A seguire l‘oroscopo del mese di novembre 2021, nella nostra sintesi libera dall’app Astri di Paolo Fox. Approfondite poi l’oroscopo del mese di Branko.

Paolo Fox, oroscopo novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Ariete

Non è divertente scoprire che l’oggetto del tuo affetto ha i piedi d’argilla. Ma è solo umano e prima lo scopri, meglio è.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Toro

Vuoi realizzare le aspirazioni artistiche? Libera lo spazio in casa e vai a fare la spesa. Metà della battaglia sta nel prepararsi.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Gemelli

Sei stato bruciato troppe volte per aspettarti qualcosa di diverso. Eppure il cielo porta una svolta nelle fortune. Controlla!

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Cancro

A volte le persone non ascoltano a meno che non lo sentano da qualcun altro. Chiama un parente o un amico comune. Farà in modo che il tuo messaggio arrivi.

Paolo Fox, oroscopo novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Leone

Sembra che ti stia accontentando di una serie di compromessi, ma forse il problema è che chiedi troppo? Abbassa e guarda cosa succede. Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Vergine

Non c’è niente come una svolta per ripristinare la fiducia. Questo dovrebbe incoraggiarti a schierarti con i tuoi sogni; non le tue paure.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Bilancia

Essere gentili non sempre paga. Intendevi deludere qualcuno delicatamente, ma ora potresti dover semplicemente staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Scorpione

Non otterrai ciò che vuoi perseguendo la tua preda fino ai confini della terra. Indietreggia e lascia che venga da te.

Paolo Fox, oroscopo novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Sagittario

Non picchiarti cercando di ottenere l’approvazione di un genitore. Rifiutarlo è il suo modo di tenerti nella sua vita. È una cosa di attenzione negativa.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Capricorno

Sei sorpreso di scoprire che un conoscente conosce qualcuno che volevi incontrare. Non aspettare la cerimonia. Chiedi una presentazione.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Acquario

Può sembrare che tu stia ricominciando da zero, ma è la fatica a parlare. Sei chiaramente sulla strada del successo.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2021: Pesci

La tua fiducia in una confidente è stata mal riposta. Per fortuna non hai condiviso troppo, ma la prossima volta conosci meglio qualcuno prima di divulgare tutto.

