Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2020. Le previsioni del giorno

Pronto anche oggi il dettaglio dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata del 17 gennaio 2020. Per chi è superstizioso, affrontare un venerdì 17 come questo non è esattamente il massimo, ma Paolo Fox offre la sua lettura della giornata in base a come influiscono i soggetti celesti nelle nostre vite. Come sempre, i suoi consigli si possono trovare online e sulla carta stampata, così come in radio e tv.

Andiamo a vedere, dunque, come rapportarci alle previsioni di ieri di Paolo Fox, nella lettura effettuata a partire dall’app Astri.

Non dimentichiamo che è online l’oroscopo annuale di Paolo Fox, con le famose elaborazioni grafiche. Interessante anche leggere l’oroscopo del mese e quello settimanale.

Paolo Fox, oroscopo 17 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Ariete

Sarebbe bellissimo poter respirare aria fresca, ma negli ultimi tempi non è possibile e ne senti il peso, soprattutto quando devi andare a lavorare. Da questo punto di vista il cielo non è tuo amico oggi. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Toro

Puoi vantare una rinnovata energia, finalmente, dopo essere stato sottotono e forse un po’ giù di corda. Di conseguenza si rinnova anche lo spirito e hai voglia di fare nuovi incontri, concediteli. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Gemelli

Sei preda del nervosismo e la tua quotidianità ora è fatta di liti e imprevisti sgraditi. Tutto sta per finire, per migliorare, mettiti nell’ottica di una ripartenza veloce. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Cancro

Rifiatate dopo un periodo piuttosto complicato, visto che è arrivata una schiarita. Le cose possono migliorare ulteriormente se ti metti di buona lena a farlo in prima persona e eviti di litigare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 17 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Leone

Le trasformazioni che sono nell’aria richiederanno molto più tempo di quello che credi, questo vuol dire che hai ancora parecchio margine per assicurarti la dovuta preparazione a quello che sarà. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Vergine

Momento riflessivo, un po’ giù di corda e con perplessità sulla vostra relazione amorosa. Se superate questo momento inizierà un lungo periodo molto positivo. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Bilancia

Sei esausto e stufo di risolvere i problemi familiari, riesci soltanto parzialmente a recuperare. Questo perché sei costretto a discutere, arrabbiarti, qualcosa che non è proprio nella tua indole. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Scorpione

Affronta a viso aperto la situazione, in particolare se parliamo di una questione di sentimenti. Attenzione però, non vuol dire che dovete decidere di getto e farvi dominare dalle emozioni momentanee. Il weekend porta consiglio. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 17 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Sagittario

Nervi scoperti ne abbiamo? Molti, e sembra proprio che l’unica soluzione per te sia scappare e tirarti via da situazioni spiacevoli. Solo che rimangono sempre lì, devi averci a che fare provando a restare tranquillo. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Capricorno

Poco male se si chiude una storia, anche se sono volati gli stracci. Tutto lascia presagire che si aprirà presto una nuova pagina, molto importante, per cui non tergiversare. Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Acquario È la giornata segnata dalle questioni sentimentali, quale che sia la natura del vostro rapporto e la sua storicità. Le diversità di vedute sono normali in una coppia, tutto sta a voler ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: Pesci

Occorre dare un senso al caos, analizzare cosa sta succedendo e mettere un punto. Si parla soprattutto del rapporto sentimentale, che se è attivo da tanto probabilmente ha bisogno di una conferma o trasformazione.

Queste dunque le previsioni di Paolo Fox per il 17 gennaio. Nella sezione oroscopo è possibile inoltre leggere i pronostici di Branko e il nostro oroscopo del giorno.

Aggiornamento ore 8.00