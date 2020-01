Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2020. I pronostici del giorno

Tutto è pronto per le previsioni di Paolo Fox del 23 gennaio 2020 con tutti i consigli sulla giornata in base alla configurazione del cielo. Come tutti i giorni, in tv come in radio e su varie testate giornalistiche Paolo Fox offre le sue analisi dedicate a ciascun segno zodiacale.

Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Ariete

Oroscopo Paolo Fox, 23 gennaio 2020: Ariete
Con i favori della Luna sentite di poter fare molto, ma allo stesso tempo accusate stanchezza. Puoi star tranquillo che le cose cambieranno progressivamente, ma al momento devi far fronte a qualche difficoltà. Oroscopo Paolo Fox, 23 gennaio 2020: Toro In generale ci sono buone possibilità grazie a Saturno e Giove, rispetto ad alcuni giorni fa in cui ti sei sentito spesso agitato. Attendi un responso in amore, oppure sei in attesa di un esito importante sul piano professionale. Oroscopo Paolo Fox, 23 gennaio 2020: Gemelli Hai davvero voglia di palesare i tuoi sentimenti. Purtroppo, per molti di voi non è possibile a causa della lontananza dalla persona interessata, ma nel weekend ci sarà l'occasione giusta. Oroscopo Paolo Fox, 23 gennaio 2020: Cancro Su piano relazionale hai una grossa spinta da Venere, e stai sentendo la necessità di frequentare il più possibile persone che hanno i tuoi stessi principi e idee. In amore, anche se credi questo sentimento sincero, non è detto che la persona sia quella giusta.

Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Leone

Attendi l’occasione giusta, ma sul piano sentimentale non va vissuto tutto come una sfida. In alcuni casi, dovresti aspettarti dei problemi, specie se ti rapporti ad alcuni segni come Acquario o Scorpione. Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Vergine

Davanti ai tuoi occhi stanno cambiando moltissime cose, adesso non hai il quadro generale ma tutto si risolverà definitivamente in primavera. Le risposte che attendi, invece, ci saranno nel giro di un mese. Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Bilancia

I pianeti negli ultimi giorni ti hanno reso triste o teso. Fortunatamente, questo finale di mese sarà molto ispirato, fantasioso e creativo, ma allo stesso tempo permangono perplessità e dubbi. Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Sagittario

Sul piano dei sentimenti non sei per niente appagato, devi riflettere su ciò che vuoi veramente e su come colmare certi divari con l’altro. Anche la forma fisica potrebbe andare meglio. Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Capricorno

Hai un buon cielo e Paolo Fox non si stanca di dirlo, così come va ribadito di continuo che il grosso lo fai sempre tu, da solo. Puoi migliorare le cose in maniera grandiosa, ma devi rimboccarti le maniche. Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Acquario Non ci sono ombre in queste giornate, ma neanche particolari slanci. Prossimamente invece qualche guizzo lo vivrai dal punto di vista delle relazioni. Tutto il superfluo verrà presto scartato.

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Pesci

Ti interessa qualcuno, e in questa giornata puoi finalmente dire chiaramente quello che provi. Per chi è già in coppia, considerando i trascorsi turbolenti, concedetevi un fine settimana rilassante.

