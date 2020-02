Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 febbraio 2020: pronostici del giorno

Un giorno in cui puoi innamorarti, ma poi tornerai con i piedi per terra. Nessun problema oggi, tranne il lavoro in cui sei un po ‘preoccupato per gli ultimi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Toro

Ci si sente davvero bene e la giornata può essere di interesse, ma cerca di rispettare i tempi. Quando si tratta di lavoro, i cambiamenti avvengono se li cerchi. Se aspetti potrebbero esserci buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio 2020: Gemelli

È un buon momento per iniziare nuovi progetti, Marte non è più in opposizione e ora ti senti meglio. Lo sviluppo professionale è previsto e la più grande sfida è in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox, 26 febbraio 2020: Cancro

Ora la luna non è più contro, e oggi v’è una fase di recupero di amore, un bene perché domani potrebbe essere un disagio. Dovresti provare a risolvere un problema evitando le trattative commerciali.

