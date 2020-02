Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 febbraio 2020: i pronostici del giorno

Buongiorno dal cielo e dalle stelle! Anche oggi il quadro è completo, i pianeti sono in posizione e hanno la loro influenza sulle nostre vite. Per capirci qualcosa in più ci affidiamo alle previsioni del giorno di Paolo Fox, per il 28 febbraio 2020. Fra tutti gli astrologi d’Italia sicuramente Paolo Fox è fra i più accreditati, da anni sulla cresta dell’onda.

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Ariete

Ora hai raggiunto un punto di ripresa, senti molta forza e anche se chiudi la tua storia. Nel mondo degli affari, le applicazioni necessarie possono essere fatte. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Toro Ci può essere un po’ di maretta, ma alla fine si vince. Senti attrazione per qualcuno di speciale. Le cose miglioreranno al lavoro e presto avrai dei risultati. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2020: Gemelli Il cielo promette molta attenzione: se sei single, è facile avere incontri e qualcosa di divertente da coltivare. Quando si tratta di lavorare, puoi ottenere buoni risultati. Oroscopo Paolo Fox, 28 febbraio 2020: Cancro La Luna ti consiglia su scelte rischiose, anche se non sul piano sentimentale. Oggi è un giorno di fiacca. Le cose finiranno, ma ci saranno principi più interessanti. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Leone

Puoi contare su una buona giornata. Puoi controllare le tue emozioni e al lavoro, è il momento migliore per dare, ma cerca di non preoccuparti inutilmente. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Vergine

Un giorno che in amore può essere un po ‘diverso, perché sei meno critico con gli altri. Anche se qualche fallimento sul posto di lavoro, a dirla tutta, lo rende un giorno di frustrazione e noia. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Bilancia

Cerca di prendere le distanze dai problemi. Anche se hai ragione oggi, rischi di essere nella direzione sbagliata. I buoni risultati possono venire dal lavoro, ma bisogna evitare le spese. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Scorpione

Cerca di non pensare al passato e di guardare fuori. Le storie che finiscono sono inutili. Sul posto di lavoro, prova a discutere quali sono le tue esigenze, in modo da poter fare piani chiari per il futuro. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 28 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Sagittario

La luna è dalla tua parte: sei sensibile e attraente. Ma cerca di non essere prolisso e aggressivo. Al lavoro, avrai bisogno di una pausa per andare sempre più veloce. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Capricorno

Devi stare attento oggi, ma ti riprenderai domani. Se hai bisogno di fare una scelta importante per l’amore, aspetta fino alla fine del prossimo mese. Oggi potrebbero esserci ritardi o lavori lenti. Cerca di non prendere decisioni rapide, soprattutto quando si tratta di soldi. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Acquario La luna ti protegge ed è meravigliosamente emotiva. Ma fai attenzione a non essere troppo controverso. È anche una giornata importante al lavoro. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2020: Pesci

Vivi in una fase di amore, rinascita, in modo che tu possa rivisitare il passato. Puoi confrontarti con il presente e il futuro. Un po ‘di calma è stata riportata al lavoro.

