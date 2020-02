Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 febbraio 2020: le previsioni della giornata

Oggi è l’ultimo giorno del mese, 29 febbraio: una data speciale che non ricade tutti gli anni, per cui c’è da aspettarsi scintille in questo senso per qualche segno zodiacale. In previsione di quello che accadrà, poniamo la dovuta attenzione alle analisi dalle stelle di Paolo Fox, per il 29 febbraio 2020. Come di consueto sempre puntuali le disamine di Paolo Fox sulle influenze planetarie, segno per segno.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Ariete

Il supporto lunare è utile per i sentimenti e per capirsi con il partner. Se hai coraggio puoi esprimere i tuoi pensieri per il futuro. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Toro C'è una luna che offre buoni sentimenti: puoi avviare un'attività con una proposta. In una giornata di lavoro interessante, se sei in contatto con il pubblico, potresti avere un'ispirazione. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: Gemelli Cerca di non causare problemi a lavoro e nell'economia della coppia, poiché non è proprio il caso. Se puoi dare delle indicazioni, assicurati di aiutare persone fidate. Oroscopo Paolo Fox, 29 febbraio 2020: Cancro Se sei innamorato non preoccuparti: prendi iniziativa, le stelle sono dalla tua parte! Quando si tratta di lavorare, tuttavia, ci sono molte opposizioni planetarie e i risultati sono molto diversi: cerca di non rischiare.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Leone

L’amore può essere difficile, soprattutto quando c’è una sorta di gara con chi ami. Per finire al meglio questa settimana, cercate di ritagliarvi i vostri spazi. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Vergine

Sta tornando la facoltà di comprensione, quelli che hanno parlato ora capiscono e siano d’accordo. In alcuni casi, è una giornata davvero stressante in ufficio che può causare affaticamento. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Bilancia

Potresti essere sospettoso: stai molto attento, può costarti molto. Nel caso, ci sono situazioni serie da affrontare, ma presto ci saranno soluzioni migliori. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Scorpione

In un giorno di rabbia incontrollata, concediti il ​​tempo di liberarti. Fai solo quello che ti serve e strettamente necessario per il lavoro, sei stressato.

Paolo Fox, oroscopo 29 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Sagittario

L’amore è in una situazione molto interessante, ma non ne hai sempre un’idea chiara: a volte devi scegliere tra passato e presente. Non negarti gli inviti. Non hai prestato sufficiente impegno al lavoro. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Capricorno

Il pianeta Giove ha un bellissimo passaggio e una buona risposta può arrivare in pochi giorni. Ma cerca di non rispondere a cose che ti turbano. Se puoi, organizza una piccola pausa. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio: Acquario In un giorno di frustrazione e stress nell’amore, cerca di non essere confuso e arrabbiato. Piccoli problemi in questi giorni possono indebolire i nervi per una serie di motivi. Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: Pesci

Approfitta dei nuovi progetti dato che il cielo ti aiuterà all’inizio di marzo. Puoi persino lavorare per risolvere il problema professionale che è emerso, o avvicinare qualcuno per migliorare in futuro.

