Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Non stare lontano da quel percorso perché sai già che devi fare delle scelte importanti. Un paio di settimane fa sembrava che fosse difficile gestire tutto, ma ora c’è ancora da fare.

Oroscopo Paolo Fox, 6 febbraio: Toro

Anche se la settimana avrà piccoli conflitti, nelle ultime 48 ore le aspettative stagionali restano aperte. In effetti, questa prima parte del 2020 è molto importante per i tuoi obiettivi. Si possono avere alcuni problemi personali o finanziari che si risolvono.

Oroscopo Paolo Fox, 6 febbraio 2020: Gemelli

L’ansia non è necessaria perché molti lavori che esegui ora non saranno disponibili fino alla fine di marzo. In amore via libera per la riconciliazione domani.

Oroscopo Paolo Fox, 6 febbraio 2020: Cancro

Sono richiesti un lavoro attento e pazienza! Puoi dire di no a un’offerta o potresti essere in una gabbia da cui è difficile sfuggire. In alcuni casi, è necessario assumersi la responsabilità di muoversi liberamente. Quando si tratta di emozioni, fai attenzione.

Aggiornamento ore 6.00