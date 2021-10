Oroscopo Paolo Fox di ottobre 2021: le previsioni del mese

Eccoci pronti per i pronostici sul nuovo mese che inizia, tutto grazie alle nuove previsioni di Paolo Fox, per il mese di ottobre 2021.

A seguire l‘oroscopo del mese di ottobre 2021, nella nostra rielaborazione libera dall’app Astri di Paolo Fox. Leggete poi l’oroscopo del mese di Branko.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Ariete

Avevi dei dubbi su un socio, ma la drammatica svolta in meglio di questa persona potrebbe finire per superare le tue aspettative.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Toro

L’unico modo per ottenere ciò che vuoi è unire le forze con un rivale. Non sarà facile, ma ricorda che nessuno di voi due può farcela da solo.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Gemelli

Ricevete elogi inaspettati da un superiore. Trova un modo per trasformare una pacca sulla spalla in un gradino della scala.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Cancro

Solo perché sei nelle fasi finali della negoziazione non significa che non puoi controllare un’altra offerta. Puoi sempre usarlo per addolcire l’affare.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Leone

Un ex partner o un’azienda negligente è costretta a pagare. Inoltre, il cielo mostra che potresti essere in grado di raccogliere anche interessi. Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Vergine

Un grande protagonista si confiderà con te. È lusinghiero, ma ti mette anche nella scomoda posizione di sapere più di quanto dovresti. Sii delicato.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Bilancia

Sei così concentrato su ciò che rimane fuori portata che stai trascurando ciò che hai. Non ignorare una risorsa preziosa che dai per scontata.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Scorpione

I rischi emotivi dovrebbero portarti in un territorio sconosciuto. Sì, le cose non andranno come ti aspetti; ma questo è il punto.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Sagittario

Preparati a riorganizzare le priorità in un attimo mentre i progetti che erano morti nell’acqua ottengono la loro seconda chance.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Capricorno

Devi andare là fuori e combattere! L’unico modo per stanare le opportunità è far conoscere la tua presenza.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Acquario

È vero che non dovresti prendere l’abitudine di fare affidamento su questi salvataggi dell’undicesima ora, ma un miracolo ogni tanto fa sicuramente piacere.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021: Pesci

Metti da parte le aspettative sul modo in cui speravi che le cose si sarebbero messe insieme. Non vuoi perdere il nuovo percorso di vita che si sta aprendo per te.

