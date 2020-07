Oroscopo Paolo Fox domani, 1 agosto 2020: i pronostici in anteprima

Di nuovo insieme, con grande curiosità verso quella che sarà la prossima giornata. Dopo le ultime previsioni passiamo ora ai pronostici di Paolo Fox di domani, 1 agosto 2020.

Nell’articolo le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall’app Astri. Approfondite inoltre i pronostici del mese e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Ariete

La soluzione a un problema sul lavoro ti sfugge. Ma non sei solo come sembra aver eluso anche tutti gli altri. La nebbia mentale scompare dopo lunedì.

Meglio concedere un punto piuttosto che discutere in periodi come questi. Le persone non sono ragionevoli.

Chissà perché il tuo capo è determinato a rendere la vita difficile. Ma questo è il suo problema, non il tuo. Mantenere un profilo basso fino a quando tutto non si rovescia. Sarebbero circa due giorni.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Leone



Ultimamente non hai avuto molte ragioni per fidarti delle persone, ma le sincere critiche di un amico potrebbero farti cambiare idea. Controlla.

Le cose stanno andando in pezzi per far posto a qualcosa di meglio. Questo è il momento di accentuare il lato positivo, non il triste.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto: Bilancia