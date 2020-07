Oroscopo Paolo Fox domani, 10 luglio 2020: la giornata in anteprima

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: Toro

Non devi tornare al tavolo da disegno. In effetti è sufficiente un rapido rimpasto per eliminare una formula per il successo.

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: Gemelli

I tuoi tentativi di evitare uno scontro ti stanno sostenendo in un angolo. A volte devi solo rimboccarti le maniche e provarci.

Oroscopo Paolo Fox, 10 luglio: Cancro

Potrebbe essere il momento giusto per approfondire. Astenersi da commenti estemporanei e le cose rimangono nascoste.

Aggiornamento ore 6.00