Oroscopo Paolo Fox domani, 10 ottobre 2019: le previsioni dalle stelle

Non sono certo i lavori della vita, ma possono permetterti di guadagnare qualcosa in piuù Non saranno pochi quelli che, avendo un’attività in proprio, potranno accettare un incarico che magari non produce effetti clamorosi nella vita professionale, ma permette di guadagnare un po’ di piu’. Chi sta cercando una nuova opportunità deve darsi da fare. Dopo un inizio part-time potrebbe arrivare una bella occasione in vista del prossimo anno. In amore, Ottobre mette in crisi le storie piu’ complicate da gestire.

Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre 2019: Gemelli