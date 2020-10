Oroscopo Paolo Fox domani, 10 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Un concorrente rappresenta una cassa di risonanza migliore di un amico. Questo aiuta a migliorare le tue prestazioni lavorative perché non sei coccolato; sei sfidato.

Potresti non essere d’accordo con l’opinione di qualcuno sulla questione, ma non c’è dubbio sulla sincerità. Questo ti dà un momento di pausa.

Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre: Gemelli

Le cose non stanno andando come dovrebbero. Questo potrebbe essere il momento in cui rigetti i pezzi nella scatola del puzzle e ricominci.

Oroscopo Paolo Fox, 10 ottobre: Cancro

Non rimproverarti per essere stato sviato. Non avevi molta scelta. Concentrati sul recupero del tempo perso.

Aggiornamento ore 7.00