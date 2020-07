Oroscopo Paolo Fox domani, 11 luglio 2020: la giornata in anteprima

Dato che sei determinato a lavorare per ore in una cosa anche senza avere la minima idea di dove stai andando o dove finirai, domani sei destinato a scoprire qualcosa di completamente creativo.

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: Toro

Probabilmente riuscirai a convincere gli altri con il tuo esempio, quindi fai attenzione a tenerlo nel regno di ciò che, se esponenzialmente moltiplicato, avvantaggerebbe il mondo.

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: Gemelli

Evita di essere occupato per il gusto di sembrare occupato. Non è pigro o ozioso fermarsi e fare il punto della situazione. In effetti, la pausa per la prospettiva è la cosa più intelligente che puoi fare in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox, 11 luglio: Cancro

Non scartare quello che sai. Troverai forza nelle tue radici. Accetta e ama da dove vieni. L’energia del Cancro insegna che la casa è casa per una ragione; abbracciala.

Aggiornamento ore 6.00