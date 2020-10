Oroscopo Paolo Fox domani, 11 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Non è facile terminare un allenamento, ma provaci. Scoprirai che fare le cose da solo è facile come andare in bicicletta.

Riduci il flirt perché ciò che è divertente e divertente per te è una faccenda seria per l’altra persona e non hai bisogno del dolore.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Gemelli

Ricordate la storia della corsa tra la tartaruga e la lepre? Le cose potrebbero iniziare lentamente questa settimana, ma finirai per tagliare il traguardo per primo.

Oroscopo Paolo Fox, 11 ottobre: Cancro

Smettila di spingere per ottenere risposte e lascia che le persone vengano da te quando sono pronte. Questo vale per la tua vita privata e per i rapporti d’affari.

Aggiornamento ore 7.00