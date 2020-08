Oroscopo Paolo Fox domani, 12 agosto 2020: i pronostici in anteprima

Non è facile delegare responsabilità ma non diventerai mai un leader se fai tutto il lavoro da solo. Non essere l’ostacolo al tuo successo.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto: Acquario

Qual è lo scopo delle persone che riconoscono che eri giusto in ritardo? In realtà è inutile, ma puoi usarlo per farti ascoltare la prossima volta.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2020: Pesci