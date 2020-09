Oroscopo Paolo Fox domani, 12 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Potresti provare simpatia per la situazione di qualcuno, ma cerca di non assecondare l’emozione della pietà. Quando vedi forza nelle persone, le aiuti a vedere le parti forti di se stesse.

Se sottovaluti il ​​tuo contributo, potresti trovarti in una situazione in cui stai facendo e dando più di quanto sia sostenibile o salutare per te. Questa è una ricetta per il risentimento. Sii generoso ma con cautela.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre: Gemelli

I piccoli gesti spesso significano più di quanto chiunque si renda conto in quel momento. Ci sono scambi avvenuti oltre un decennio fa a cui pensi ancora. La tua mente è un bellissimo mistero.

Oroscopo Paolo Fox, 12 settembre: Cancro

Costruirai le persone intorno a te. È diverso per tutti. Devi considerare ogni situazione come una situazione a sé stante, ed è per questo che sei eccellente nelle relazioni. Sai quanto lavoro fanno davvero.

Aggiornamento ore 6.00